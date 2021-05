House of Talent Academy: «Vogliamo crescere insieme e raggiungere i nostri obiettivi»

I ragazzi di House of Talent ci raccontano come funziona la House of Talent Academy, la prima scuola per talenti 2.0.

Nasce in Italia House of Talent Academy, la prima scuola per talenti 2.0. Un’Accademia a tutti gli effetti, ma anche un nuovo format (ovviamente social) che vi permetterà di seguire i ragazzi di House Of Talent e il loro impegno nello studio. L’Academy permetterà infatti ai suoi studenti di assecondare le proprie passioni per la musica, lo sport, la danza e la recitazione.

«Sicuramente ci aiuterà a crescere come persone, come gruppo e nelle nostre passioni. – ci dicono i ragazzi – Faremo lezioni di canto, di danza… Quindi ci aiuterà a crescere in questo ambito. Possiamo metterci in gioco, e di sicuro è merito di House of Talent che crede in noi. Siamo qui in Academy a cercare di realizzare i nostri sogni con gli amici».

Al format partecipano Noa Planas , Michelle Cavallaro , Swami Caputo , Matteo Andreini , Antony Nano , Stella Lavagnini , Jashlyn Cabal Gonzales e Roberto Magro . Sono proprio loro a raccontarci i primi giorni in Academy: le lezioni ancora non sono iniziate, ma i ragazzi hanno già avuto un confronto con un personal trainer e con un architetto.

Lezioni scolastiche e lezioni personalizzate: come funziona l’Academy

Le giornate saranno suddivise tra normali lezioni scolastiche (in DAD o in presenza in base alle normative) e lezioni personalizzate il pomeriggio, per amplificare il talento specifico di ogni membro della crew. I talent potranno così dedicarsi alle proprie passioni con tutor specializzati che li aiuteranno a crescere in base alle loro attitudini. Il percorso include anche un approfondimento relativo alla self-digital communication: sotto la guida dei tutor i ragazzi impareranno a comunicare e valorizzare il proprio talento sui social realizzando contenuti video e post ispirazionali.

«Provare non costa niente – ci dicono – e poi è bello imparare nuove cose, anche se poi ognuno di noi prenderà la propria strada. Meglio buttarsi».

House of Talent Academy: dove seguire il format

Il nuovissimo format sarà live per alcune ore al giorno sul canale Instagram e Twitch di House Of Talent. I fan potranno quindi seguire i propri beniamini in diretta, osservando i loro progressi negli studi ma anche episodi di vita vera fatti di up&down, rapporti e relazioni.