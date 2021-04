‘Casa di Specchi’, Matteo Romano: «Rappresenta cosa sono come artista»

Dopo il successo di Concedimi, disco di platino e oltre 20milioni di stream su Spotify, Matteo Romano torna con un nuovo brano, Casa di Specchi. Il brano – scritto da Matteo Romano e prodotto da TOM – è uno dei primi pezzi composti da Matteo al pianoforte.

«A novembre è uscito Concedimi che mi ha dato le basi che ho adesso. – ci dice Matteo – Da poco è uscito il secondo singolo che è veramente un pezzo che sento tantissimo. Ne sono fiero e soddisfatto. Credo rappresenti in tutto e per tutto cosa sono come artista. È una storia malinconica, di due persone che si cercano ma non riescono a dimostrarselo. Non è personale, me la sono immaginata».