LeTwins sono le creator più seguite d’Italia su TikTok: «Portiamo allegria, ma siamo molto meticolose»

Con 12 milioni di follower, LeTwins sono le creator più seguite d'Italia su TikTok. Ecco i loro 5 consigli per un profilo di tendenza.

Con 12 milioni di follower su TikTok, Ylenia e Nicole Burato – in arte LeTwins – diventano di diritto le creator più seguite in Italia. Un successo derivato soprattutto dalla creatività delle due sorelle (gemelle), soprattutto per la particolarità di realizzare – oltre a video divertenti – dei filmati con i tips&tricks dei loro effetti speciali.

«Abbiamo sempre avuto la passione per i video e i social. – ci raccontano LeTwins – Nella prima quarantena ci siamo approcciate a TikTok e abbiamo subito capito la potenzialità che poteva avere questo social. Abbiamo portato un format diverso, con video più tutorial su come abbiamo realizzato il primo video».

Ylenia e Nicole ci avevano in realtà visto lungo. Il loro primo video è stato caricato su Musical.ly per poi approdare sulla piattaforma più cool del momento.

«Ci piace confondere la gente. – commentano – E ci piace avere follower stranieri, ti apre un mondo. Scrivere in inglese per noi è stata una scelta per poter dar modo a tutto il mondo di capire i nostri contenuti».

LeTwins, cinque consiglio per un profilo di tendenza

L’algoritmo di TikTok è diverso dagli altri social – gestisce tutti i contenuti e decide quali mostrare e a chi mostrarli – e, proprio per questo, è necessario capire come funziona. LeTwins, in costante aggiornamento su tutti i nuovi trend, pare abbiano capito prima di tutti le regole della piattaforma e sanno come creare contenuti di tendenza. Qui di seguito una lista dei loro 5 consigli, da provare fin da subito per entrare nel feed preferito dalla Generazione Z.

#1. Trovare il proprio format. TikTok è fatto di trend, quindi è normale vedere contenuti simili tra di loro. Per emergere però è necessario trovare il proprio format per diventare un creator riconoscibile e unico tra i milioni di utenti.

#2. Provare e riprovare. Per usare gli effetti speciali come quelli de LeTwins c’è solo una cosa da fare: prendere il telefono e premere play. Gli epic fail all’inizio saranno inevitabili ma diventare dei guru di TikTok è possibile, LeTwins ne sanno qualcosa!

#3. L’originalità premia. Scrollare il feed e prendere ispirazione dagli altri creator è normale quando si parla di social, è l’originalità però a premiare. Nuove idee, musiche e format possono portare il contenuto a diventare virale con la possibilità di essere visualizzato da una community molto più ampia di persone.

#4. Focus sul contenuto. Non importa quanti follower o condivisioni si raggiungono, per essere virale un contenuto deve essere pensato e progettato con video e inquadrature ad hoc perché anche l’occhio vuole la sua parte.

#5. 15 secondi di creatività. I contenuti su TikTok devono catturare l’attenzione già dai primi secondi di riproduzione. Come? Via libera alla creatività con un’immagine d’impatto