Senhit, all’Eurovision con ‘Adrenalina’: «L’obiettivo è quello di ballare»

In gara all'Eurovision per San Marino, Senhit ci racconta 'Adrenalina'. Il brano vanta anche il featuring con Flo Rida.

Venerdì 12 marzo esce Adrenalina, il nuovo singolo di Senhit feat. Flo Rida. Nel frattempo, la versione con la partecipazione ridotta di Flo Rida è stata già pubblicata per la felicità di tutti i fan dell’Eurovision Song Contest. Senhit rappresenterà infatti San Marino all’Eurovision Song Contest 2021, che si terrà a Rotterdam dal 18 maggio. Sul palco porterà una versione speciale del singolo, Adrenalina – Eurovision version, il cui video vanta la direzione artistica di Luca Tommassini.

«Sono stordita da quanto le cose stiano andando bene. – ci dice Senhit – Sapevo di avere una bella canzone, ma ora ci sta scoppiando in mano».

Adrenalina ha di fatto ricevuto reazioni positivissime dal pubblico europeo, che ne ha elogiato lo stile internazionale in cui si fondono electro pop, suoni latini e anche strumenti particolari che provengono dall’eritrea, terra di origine di Senhit, ovvero il keberö (tamburo) e il krar (chitarra).

«San Marino è preoccupatissima perché ci danno già per vincitori. – scherza Senhit – Dobbiamo rilassarci, la gara è a maggio e bisogna vedere come andrà».

«L’obiettivo è quello di ballare. – ci spiega poi l’artista – Dopo la cancellazione dell’Eurovision dello scorso anno, sapendo che non potevo ricandidarmi con Freaky, mi sono tirata su le maniche. Insieme a Luca abbiamo ideato il #FreakyTripToRotterdam per tenere alto l’interesse di tutti i fan. E ho iniziato poi a ascoltare brani che mi arrivavano per la canzone di questo anno. Adrenalina si chiamava Adrenaline, ed è stata scritta da un team che ha già lavorato per i passati Eurovision. Mi serviva però un suono figo. Avevo voglia di metterci qualcosa di mio, avevo voglia di ballare e di un suono che strizzasse l’occhio alle mie origini e alla mia Africa. Ho dato delle reference ed è venuta fuori Adrenalina, che è un mix di tante culture. C’è un po’ di italiano nella parola Adrenalina. Fortunatamente è piaciuta tanto, a Flo Rida è piaciuta tantissimo».

«Con Luca – aggiunge poi ancora Senhit – ho scoperto un mondo magico. Sono sempre stata una persona che sa stare sul palco, ma Luca ha tirato fuori velleità nascoste. E lo vedrete anche nello show a Rotterdam, spero. Ci sarà tanta vitalità e tanta voglia di esibirsi. Come sarà, poi, lo vedremo giorno per giorno».

E dei Måneskin cosa ne pensa Senhit? «Si sapranno far valere. – ci risponde – Io farò di tutto per fare una super figura».

Foto di Fabrizio Cestari