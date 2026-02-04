In occasione dei Giochi di Milano Cortina 2026, Visa lancia V, personaggio digitale creato con l’intelligenza artificiale per supportare il talento umano.

La notizia in breve. Visa lancia V, il personaggio digitale generato con intelligenza artificiale che diventa alleato del potenziale umano progettato per ispirare e supportare lo sviluppo delle competenze. Il debutto avviene in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Un’intelligenza artificiale che non sostituisce, ma amplifica il potenziale umano. È il ruolo di V, personaggio digitale presentato da Visa, che ha come mission quella di accompagnare le persone nell’esplorazione e nello sviluppo delle proprie competenze. Incarnazione perfetta – ibrida e tecnologica – di un mondo sempre più connesso, V racconta l’AI come strumento di supporto concreto alla creatività non una sostituzione.

«L’IA non crea sogni, le persone sì», afferma Serena Di Matteo, Head of Marketing Southern Europe di Visa. «Man mano che questa tecnologia entra sempre più nella nostra vita quotidiana, il nostro obiettivo è usarla in modo da supportare davvero le persone e le loro ambizioni. Con questo nuovo progetto vogliamo continuare a supportare talenti attraverso l’innovazione e avvicinare le persone allo sport attraverso la musica».

«È un approccio – prosegue – che si integra con lo spirito olimpico e paralimpico: connettere le persone, ampliare l’accesso e creare opportunità. Con V traduciamo questa visione in un supporto concreto, trasformando l’innovazione in un aiuto reale che permette alle persone di acquisire slancio. Un passo alla volta».

E proprio il debutto di V prende forma attraverso il linguaggio musicale. Il personaggio digitale è infatti al centro di un progetto che culmina nel lancio di un nuovo brano dei producer Merk & Kremont con la cantautrice Shorelle. «Siamo entusiasti di collaborare con Visa per dare vita alla visione di V», commenta quindi Pico Cibelli, Presidente di Warner Music Italy.

«La musica è, per sua natura, un ponte emotivo. Se da un lato la tecnologia è alla base della creazione di V, dall’altro è il talento artistico di Merk & Kremont a elevarla. Trasformandola in un’esperienza dalla profonda risonanza emotiva. Il progetto V dimostra come il connubio tra intelligenza artificiale e creatività umana possa connettersi con il grande pubblico in modo capillare. Portare questa partnership ai Giochi di Milano Cortina 2026 conferma come la creatività resti il motore più potente per ispirare le nuove generazioni».

LEGGI ANCHE: — L’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026 entra nel vivo: «La cultura è un movimento»

«Abbiamo scritto Anywhere immaginando le Olimpiadi Invernali come un grande palcoscenico di storie, per raccontare l’adrenalina che accomuna tutti gli atleti nel momento in cui stanno per affrontare la competizione», aggiungono Merk & Kremont, produttori del brano. «Inserire alcune parole in italiano è stato naturale: la manifestazione si svolgerà in Italia e volevamo che la canzone portasse con sé anche un senso di identità e di orgoglio nell’ospitare un evento di questa portata».

Il singolo – dal 6 febbraio sulle principali piattaforme di streaming e nelle radio – celebra l’inizio dei Giochi Olimpici ma apre anche un nuovo capitolo nella discografia. Terreno in cui l’intelligenza artificiale è integrata nel processo produttivo e incontra il talento umano senza sovrapporsi, ma valorizzandone l’espressione. Il progetto raggiungerà il suo momento più simbolico il 13 febbraio a Milano, con una performance live.

Immagini da Ufficio Stampa