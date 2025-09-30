Lo scorso 29 settembre, Portanuova – nel cuore di Milano – si è proiettata nel futuro con uno show tra arte, tecnologia e cinema con uno stunt immersivo.

Portanuova, distretto milanese simbolo di innovazione e architettura contemporanea, si è trasformato in un portale digitale. L’occasione è il lancio ufficiale di Tron: Ares, terzo capitolo della saga Disney, che ha visto a Milano il regista Joachim Rønning, il protagonista Jared Leto (anche produttore) e Jodie Turner-Smith. I tre artisti hanno inaugurato uno stunt immersivo che ha fuso luce, proiezioni e design futuristico.

Sulla facciata della UniCredit Tower, un video mapping di ultima generazione ha proiettato contenuti esclusivi del film, avvolgendo l’area in un’atmosfera ipertecnologica. Fasci luminosi dal basso, neon e LED hanno creato un paesaggio onirico, con la leggendaria Lightcycle – rivisitazione della motocicletta iconica della saga – al centro su una pedana LED con il suo design affilato, simbolo di velocità e ribellione.

Immagine da Ufficio Stampa

Lo stunt è stato ben più di un’anticipazione: l’esperienza sensoriale ha, infatti, reso vividi alcuni dei temi del film, a partire dall’incontro tra l’umanità e l’intelligenza artificiale. In questo senso, Portanuova è stata scelta come cornice ideale grazie alla sua identità fortemente innovativa e internazionale. Un quartiere simbolo della Milano contemporanea, dove l’architettura d’avanguardia si è fusa con l’estetica dell’universo di Tron: Ares.

Rønning, Leto e Turner-Smith, giunti per l’occasione, hanno interagito con il pubblico, enfatizzando il messaggio del film: un’IA inviata dal digitale al reale per una missione pericolosa. La pellicola segue la tradizione della saga, iniziata nel 1982 con il primo film che rivoluzionò gli effetti visivi, esplorando un mondo digitale parallelo. Ora, il terzo capitolo arriva nelle sale italiane il 9 ottobre, spostando ancora più avanti l’asticella tra realtà virtuale e azione.

Immagini da Ufficio Stampa