Maxim Vengerov e LaFil Filarmonica di Milano portano alla Mostra del Cinema di Venezia la prima dell’interactive AI movie ‘Live Music. Living Films’.

Il 3 settembre 2025, lo storico Teatro Malibran di Venezia ospita la prima mondiale di Live Music. Living Films., progetto visionario di OOVIE Studios che fonde musica dal vivo, cinema e intelligenza artificiale. Presentato durante la 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, l’evento vedrà il celebre violinista Maxim Vengerov e LaFil Filarmonica di Milano, diretta da Marco Seco*, dare vita a un’esperienza artistica senza precedenti.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

“Un’esperienza spettacolare senza precedenti, generata dall’interazione di musica e cinema con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale”, dichiara Alberto Barbera, Direttore della Mostra del Cinema di Venezia. Questo interactive AI movie intende, infatti, ridefinire il rapporto tra musica e immagine, ispirandosi al capolavoro Disney Fantasia e al claim “Musica da vedere, immagini da ascoltare”. Generato in tempo reale dall’intelligenza artificiale, il film si evolve seguendo la performance musicale dal vivo.

Le interpretazioni di Tzigane di Maurice Ravel e della Sinfonia n. 5 di Ludwig van Beethoven, eseguite da Vengerov e LaFil, si trasformano così in narrazioni visive uniche, create in collaborazione con gli AI artist Dustin Hollywood e Reza Sixo Safai. L’AI non sostituisce dunque l’umanità dell’arte, ma la amplifica, generando percorsi visivi che cambiano a ogni esibizione, rendendo ogni spettacolo irripetibile.

Teatro Malibran Venezia / Foto Shutterstock

“È vivo!”, esclama Riccardo Acciarino, CEO di OOVIE Studios e musicista internazionale. “Un film che cambia a ogni spettacolo, come la musica da cui nasce, è un film che vive. Tecnologia e arte, insieme, generano risultati potenti sul piano culturale ed economico. In un mondo sempre più virtuale, il live e l’unicità del momento tornano ad avere un valore inestimabile”.

LEGGI ANCHE: — ‘Algorithm King’: Ai-Da, il robot artista, ritrae Re Carlo III con l’intelligenza artificiale

L’arte che dialoga con il presente e guarda al futuro

“La musica, per continuare a essere viva, ha bisogno di ascoltare il presente e dialogare con esso”, sottolinea Marco Seco, direttore de LaFil e COO di OOVIE Studios. “Esploriamo nuove possibilità espressive, in cui la tecnologia diventa strumento e non fine, compagna e non sostituta. Partecipare a questa trasformazione non è solo una responsabilità, è anche una straordinaria avventura creativa. È un tempo nuovo, in cui l’arte si rinnova senza perdere la propria anima”.

Realizzato in collaborazione con MASSIVE Studios, il progetto si distingue per la sua capacità di integrare l’interpretazione musicale dal vivo con una produzione video AI interattiva. L’intelligenza artificiale risponde in tempo reale alle sfumature della performance, creando immagini che si adattano non solo alla musica, ma anche all’energia del pubblico.

La performance di Venezia, in programma il 3 settembre 2025 alle ore 20:00, segna l’inizio di un tour che proseguirà il 7 settembre al Generali Convention Center di Trieste, in apertura al Festival di Trieste, e il 7 e 8 ottobre al Piccolo Teatro Strehler di Milano. I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale a questo link.

Immagini da Ufficio Stampa / Shutterstock