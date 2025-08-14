Nel nuovo libro ‘La musica nasce dove deve nascere’, Reno Brandoni riflette sul ruolo dell’intelligenza artificiale esplorando emozione, tecnologia e musica.
Disponibile dal 1° agosto in esclusiva su Amazon e, da settembre, in libreria, La musica nasce dove deve nascere – Conversazioni sulla musica con l’intelligenza artificiale (Le Ruzzole) è il nuovo libro di Reno Brandoni. Un progetto unico che trasforma la curiosità verso l’IA in un confronto profondo e umano, mettendo al centro la musica come linguaggio universale. Brandoni non si limita, infatti, a osservare la tecnologia: la interroga, la provoca e la ascolta. Cercando un punto d’incontro tra emozione e algoritmo.
L’articolo continua più sotto
La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura
Il volume nasce da un dialogo reale tra l’autore e un’intelligenza artificiale, scoprendo che, pur senza orecchie né cuore, l’IA sembra saper riconoscere la potenza emotiva delle note. “Questo libro è nato come una sfida e si è trasformato in un dialogo sincero – spiega Brandoni – Ho sempre vissuto la musica come una compagna silenziosa. In queste pagine ho cercato di restituire meraviglia, dubbio e intimità. La musica non ha bisogno di spiegazioni: nasce dove deve nascere”.
Chitarrista e scrittore, Brandoni vanta una carriera che spazia dalle collaborazioni con Stefan Grossman e John Renbourn a un ricco catalogo di libri e album. Con questo nuovo lavoro, apre un capitolo inedito nella riflessione su musica e tecnologia, offrendo al lettore un saggio capace di parlare tanto agli appassionati di arte quanto a chi guarda all’intelligenza artificiale come frontiera culturale.
LEGGI ANCHE: — Reply AI Film Festival, il concorso internazionale che unisce cinema e intelligenza artificiale
- Titolo: La musica nasce dove deve nascere
- Sottotitolo: Conversazioni sulla musica con l’intelligenza artificiale
- Autore: Reno Brandoni
- Editore: Le Ruzzole
- Pagine: 140
- Prezzo: 12,00 €
- Uscita: 1 agosto 2025 (Amazon), settembre 2025 (libreria)
Copertina da Ufficio Stampa