Cerchi la migliore IA per creare arte e immagini? Abbiamo usato lo stesso prompt con 7 tool: da Midjourney a Leonardo AI.

L’intelligenza artificiale è ormai entrata nella nostra quotidianità: dai suggerimenti nei motori di ricerca agli assistenti virtuali, fino agli strumenti creativi. Ma se pensate che tutte le IA siano uguali, vi sbagliate. In particolare, nel mondo dell’arte – tra entusiasmi e detrattori – gli strumenti si moltiplicano: ciascuno con le proprie specificità, costi e visioni.

Abbiamo selezionato sette delle IA più utilizzate per creare arte e immagini e le abbiamo messe alla prova con lo stesso prompt visivo, per capire come interpretano la creatività. Alcune sono gratuite, altre solo parzialmente accessibili. Il risultato? Un viaggio nell’immaginario dell’intelligenza artificiale, sorprendente e – a tratti – inquietante.

Le migliori IA per creare immagini e arte

Il prompt usato: Un uomo seduto su una panchina guarda il tramonto in una città immaginaria. Il cielo è acceso di colori e il suo cappotto blu ondeggia nel vento. Lo stile è pittorico, tra Van Gogh e Studio Ghibli.

Midjourney

A pagamento (nessun piano gratuito)

Considerata da molti l’IA più potente per output visivo, Midjourney produce immagini di grande impatto estetico, tra il pittorico e il surreale. Le sue illustrazioni sembrano uscite da una galleria d’arte: sofisticate, dense di dettagli, fortemente evocative.

Peccato che, ad oggi, non preveda alcun piano gratuito. Per provarla è necessario attivare un abbonamento, anche solo per qualche giorno. Non abbiamo potuto testarla direttamente per questo esperimento, ma il suo potenziale è noto: fu Midjourney a generare la celebre immagine virale del Papa in giacca Balenciaga e, nel 2022, realizzò una copertina per The Economist. In Italia è stata usata da Vanni Santoni per un fumetto pubblicato sul Corriere della Sera. È guidata da David Holz, co-fondatore di Leap Motion.

Ideale per: copertine editoriali, illustrazioni concettuali, progetti di moda.

DALL·E 3 (OpenAI)

Gratuito con ChatGPT Free (limiti), illimitato con ChatGPT Plus (a pagamento)

Perfetta per chi lavora con i testi, DALL·E 3 si integra nativamente in ChatGPT (versione Plus) e permette di generare immagini da prompt complessi. È ideale per chi vuole creare storytelling visivo: consente variazioni stilistiche, manipolazioni, e anche generazione fotografica. Gli stili vanno infatti dalla pixel art al cartoon e realizza e modifica anche foto realistiche.

Durante il nostro test ha restituito un’immagine coerente, con un buon equilibrio tra surreale e illustrativo.

Ideale per: storytelling visivo, illustrazioni editoriali, progetti didattici.

L’immagine generata da DALL·E 3

Runway ML

Freemium (uso gratuito limitato)

Nata per il video, Runway ML è oggi uno degli strumenti più avanzati per trasformare testo in immagini animate. Azienda americana – con il quartier generale a New York – è stata utilizzata in lungometraggi come Everything Everywhere All at Once e video musicali per A$AP Rocky, Kanye West e The Dandy Warhols. Durante il nostro esperimento ha prodotto un’immagine suggestiva, ma il suo vero potenziale emerge proprio nei video.

Dopo una prova gratuita iniziale, richiede abbonamento per l’uso continuo.

Ideale per: motion design, videoclip, installazioni video.

L’immagine generata da Runway ML

Adobe Firefly

Gratuito con account Adobe (accesso limitato), incluso in Creative Cloud (a pagamento)

Integrata nei software Adobe, Firefly è pensata per professionisti. La sua forza è la sicurezza commerciale: le immagini generate provengono da archivi con licenza (Creative Commons, Adobe Stock, ecc.), quindi sono utilizzabili in progetti reali.

Ottima per creare texture, effetti grafici, trasformazioni stilistiche. I risultati sono meno artistici ma più puliti e funzionali.

Ideale per: grafica pubblicitaria, branding, layout editoriali.

L’immagine generata da Adobe Firefly

Playform.io

Freemium (gratis con crediti limitati)

Tra tutte, Playform è l’IA più vicina all’arte concettuale e quindi una delle migliori per creare arte in senso puro. Usata da università e gallerie, si presta alla generative art, con risultati imprevedibili e spesso astratti. Non è il tool più intuitivo, ma offre una libertà espressiva rara: meno specifica con i dettagli, potrebbe risultare complessa a chi desidera solo avvicinarsi o provare l’IA.

Può essere usata gratuitamente, ma per scaricare in alta qualità servono crediti o abbonamenti.

Ideale per: arte astratta, NFT, progetti sperimentali.

L’immagine generata da Playform.io

Artbreeder

Freemium (gratis con funzioni base)

Specializzata nella generazione di volti e personaggi, Artbreeder funziona come un laboratorio genetico dell’immagine. Funziona in modo ibrido tra genetica e creatività, ma è considerata una IA specifica per l’arte proprio perché permette – attraverso i modelli StyleGAN e BigGAN – di modificare immagini di volti, paesaggi e dipinti. Il suo punto forte è il remix (breeding) di immagini esistenti, creando volti inediti partendo da quelli degli altri utenti. Qualche esempio dell’utilizzo di Artbreeder: nel gioco AI Dungeon genera immagini profilo dell’utente e ha creato immagini dei personaggi di Harry Potter e Twilight.

Nel nostro test ha restituito un’immagine potente ma distante dal prompt originale. Resta perfetta per character design e videogame.

Ideale per: character design, videogiochi, animazione.

L’immagine generata da Artbreeder

Leonardo AI

Freemium (gratis previa registrazione)

Tra le IA più apprezzate per fotorealismo e coerenza stilistica, Leonardo AI ha generato un’immagine visivamente impressionante. È molto utilizzata nella concept art e nella progettazione visuale. Il controllo sui dettagli è uno dei suoi punti forti.

Disponibile in modalità gratuita (con limiti giornalieri), offre piani a pagamento per uso pro.

Ideale per: cover fantasy, concept design, ambientazioni cinematografiche.

L’immagine generata da Leonardo AI

DeepArt / Dream by Wombo / Neural.love

Gratuiti con upgrade a pagamento

Sono IA più leggere, virali e rapide. Non le abbiamo inserite nel test principale, ma possono essere divertenti per chi cerca effetti artistici su selfie o immagini esistenti.

Ideale per: social art, filtri, esperimenti veloci.

Quale IA scegliere per creare arte?

Se vi state chiedendo quale sia la migliore intelligenza artificiale per creare arte, la risposta dipende da ciò che cercate: