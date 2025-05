Impegnata in tour, Katy Perry ha commentato sui social le immagini generate con l’intelligenza artificiale all’iconico evento newyorkese.

In attesa del dono dell’ubiquità – che per quanto sappiamo ancora non è prerogativa umana – ci pensa l’Intelligenza Artificiale a sdoppiare le persone. Così, anche i red carpet più ambiti si popolano di ospiti che nella realtà dei fatti sono da tutt’altra parte. È successo a Katy Perry, star della musica globale attualmente che, impegnata in tour con ilThe Lifetimes Tour, era assente al prestigioso evento newyorkese. Eppure sui social sono circolate, con tanto di crediti fittizi, le immagini della cantante all’arrivo. In posa per i fotografi al Metropolitan Museum of Art di New York.

Nessun sosia, ma l’intervento dell’IA e del deepfake che hanno reso Perry protagonista virtuale – suo malgrado –. Da X a Instagram, infatti, si sono moltiplicati a pioggia i post con la popstar americana, vestita con un elegante abito nero fasciante. L’immagine, perfettamente in linea con il tema 2025 Superfine: Tailoring Black Style, ha tratto in inganno molti fan. Al punto da spingere la stessa artista a intervenire.

“Non sono riuscita ad andare al Met, sono in tour con The Lifetimes Tour (ci vediamo domani a Houston dal vivo)” ha scritto Perry su Instagram, condividendo gli scatti fasulli. “P.S.: quest’anno ero davvero con mia mamma, quindi lei è al sicuro dai bot… ma prego per tutti voi”, ha aggiunto ironicamente.

Non è la prima volta che succede: anche nel 2024 una foto completamente generata da IA aveva convinto il pubblico che Katy Perry avesse preso parte al Met Gala, nonostante fosse assente anche in quell’occasione. All’epoca, l’artista era stata raffigurata con un sontuoso abito a balze floreali, perfettamente a tema con il concept dell’anno Sleeping Beauties: Reawakening Fashion.

Il falso era talmente convincente da trarre in inganno persino sua madre, che le aveva scritto un messaggio: “Non sapevo fossi al Met… che abito stupendo!”. La risposta di Katy? “Mamma, l’intelligenza artificiale ha colpito anche te. Attenta.”

Nel frattempo, sebbene Katy Perry fosse virtualmente presente solo attraverso le creazioni dell’IA, sul red carpet reale hanno sfilato star del calibro di Rihanna, Doechii, Sabrina Carpenter e tre delle quattro componenti delle BLACKPINK. L’evento – come spiegato da Vogue – ha voluto celebrare “il ruolo dello stile sartoriale nella formazione dell’identità nera, concentrandosi sull’emergere, il significato e la diffusione del dandy nero”.

Whoever does Katy Perry’s AI met gala fits eats every time😭 pic.twitter.com/nCFeHD74TZ — Concon (@bashonthehead) May 6, 2025

Katy Perry, invece, è attualmente impegnata nella promozione del suo album del 2024, ‘143’. Il tour mondiale ha debuttato lo scorso 23 aprile a Città del Messico e prosegue ora negli Stati Uniti.

