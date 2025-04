Mentre ancora imperversa sui social la moda dell’immaginario Studio Ghibli – con tutte le polemiche del caso – sul web è esplosa una nuova tendenza: trasformare se stessi in una action figure. Vi sarà capitato sicuramente di vedere amici (o anche persone celebri) pubblicare sui propri account social immagini di se stessi in versione action figure. Tra i più divertenti, c’è ad esempio Damiano David che – nel condividere la sua immagine giocattolo (ripubblicando il post di un fan) ha commentato: «Why am I Danny Trejo? (Perché sono Danny Trejo?, ndr)».

Ovviamente anche il trend delle action figure proviene dai meandri dell’intelligenza artificiale ed è facilmente replicabile, purché usiate ChatGPT. Ma come procedere? Se volete sperimentare il nuovo trend, vi basterà avere una foto a figura intera di voi stessi, caricarla e inserire il prompt. Sul web e sui social ne trovate diversi, ma in italiano questo dovrebbe andar bene:

Utilizza la foto che ho caricato per creare una action figure realistica con indosso [scegliere l’abbigliamento] in una confezione stile giocattolo da collezione di alta qualità. L’action figure è in piedi in posizione eretta, e rimane all’interno del proprio scompartimento, mentre negli scomparti sul lato destro inserisci [scegliete gli accessori]. In alto sulla confezione piazza una scritta “Il mio nome” in grandi lettere bianche maiuscole e, subito sotto “Sottotitolo” in lettere bianche più piccole. Lo sfondo è un parco divertimenti. Aggiungi un’etichetta “€ 00,00” nell’angolo in alto a destra. L’action figure deve risultare in qualità fotorealistica, mantenendo tutti i dettagli, espressioni e i particolari della foto di riferimento.

Il risultato è l’immagine che trovate ormai ovunque sul web. Ora che il trend è così diffuso, tuttavia, per semplificare il processo potete anche caricare l’immagine di una action figure già realizzata che trovate sul web e semplificare il prompt, fornendo a ChatGPT solo i particolari che volete assegnarvi.

L’immagine preview è realizzata con ChatGPT