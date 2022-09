Al Poporoya di Milano un chirashi speciale per l’uscita di ‘Splatoon 3’

Il Poporoya di Milano dedica il suo piatto più iconico a 'Splatoon 3', in uscita il 9 settembre in esclusiva su Nintendo Switch.

Il 9 settembre, Splatoon 3 arriva sulla famiglia di console Nintendo Switch con nuove armi, mosse, scenari, abbigliamento e molto altro ancora. Insieme a questo attesissimo capitolo torna anche il suo cast di personaggi bizzarri, tutti ispirati al mondo marittimo. I giocatori si troveranno così a sfidarsi in mischie mollusche o a collaborare in una Salmon Run, combattendo contro giganteschi Salmonoidi.

Sono questi gli elementi che hanno ispirato lo storico ristorante giapponese Poporoya a dedicare al videogame Splatoon 3 una versione unica di uno dei suoi piatti più iconici, il chirashi. Tutti gli appassionati di gaming e food potranno acquistarlo dal 9 al 16 settembre nel ristorante di Via Eustachi, 17 a Milano. Qui potranno anche provare il gioco dal vivo fino al 10 settembre. Il chirashi è inoltre disponibile in esclusiva per l’asporto su Glovo. Tutti coloro che lo acquisteranno riceveranno non solo dei gadget esclusivi a tema Splatoon 3. Oltre ad un codice coupon che offre 10€ di sconto sull’acquisto del videogioco nei punti vendita e sul sito GameStop.

Una doppia celebrazione: il 2022 segna anche il 45° anniversario del primo sushi bar d’Italia, fondato nel 1977 dal maestro Hirazawa Minoru, detto Shiro. Proprio lo chef, ormai vera e propria icona del locale, è protagonista, insieme alla figlia Mami, di un video che racconta la preparazione dello speciale chirashi dedicato al videogioco Nintendo.

Poporoya e Splatoon 3: ma cos’è il chirashi?

Il chirashi, termine che significa sparpagliato e che rende perfettamente l’idea di una ciotola di riso su cui vengono posti gli ingredienti del sushi senza un ordine preciso, è un piatto tipico della cucina giapponese ed è il cavallo di battaglia di Poporoya, che lo ha reso noto a livello nazionale e che attira centinaia di clienti ogni giorno desiderosi di provare quello che viene riconosciuto dai più come il chirashi più buono d’Italia. L’imperdibile chirashi dedicato a Splatoon 3 gioca tutto sui colori che caratterizzano il videogioco, con il tipico tamagoyaki (frittata giapponese) giallo e lo shiso viola. Ci sono poi il gambero fritto, proprio come il personaggio Gamberto, il salmone, che richiama i temibili Salmonoidi contro cui i giocatori si troveranno a combattere nel videogioco, l’oboro e lo shiromi, pesci tipici della tradizione nipponica.