‘Passeggiate Poetiche’: la nuova stagione

Da maggio a dicembre 2022 riprendono le passeggiate e veleggiate poetiche di Exotique. Dal Parco Nazionale del Circeo al Parco Nazionale D’Abruzzo, Lazio e Molise in cammino e in navigazione verso una nuova rinascita culturale.

Sorta di turismo esperienziale ante litteram, Le Passeggiate Poetiche (ripartite lo scorso 21 maggio ed in programma sino al prossimo dicembre) cosi come concepite oltre dieci anni fa e successivamente affinate nel tempo, rappresentano oggi l’ossatura di una manifestazione di successo, diffusa e itinerante, che promuove ed enfatizza attraverso la musica, la letteratura e le arti performative, la specificità e l’unicità di un territorio che affonda le sue radici in una storia ultra millenaria e che si riprende la parola per un racconto in prima persona. Consapevole di agire in un territorio ricchissimo di risorse Lecizio Parlagreco, presidente dell’associazione con sede a San Felice Circeo, attraverso il linguaggio universale dell’arte, le incursioni musicali, le letture e continui rimandi volti a stimolare la creatività in ciascun partecipante arriva a immaginare esperienze indubbiamente fuori dagli schemi ordinari: Le Passeggiate Poetiche sono proposte di itinerari fuori dagli schemi. Esplorazioni nella natura selvaggia e di riflesso anche in noi stessi, nelle nostre emozioni e nel piacere di condividerle. Con la stessa formula de Le Passeggiate Poetiche, negli anni l’iniziativa ha deragliato dalla terraferma prima in mare, con Le Veleggiate Poetiche, e successivamente sulla neve con Le Ciaspolate Poetiche.

Le Veleggiate Poetiche di Exotique, dopo il successo della scorsa estate, tornano protagoniste della stagione e dal 2 al 5 giugno 2022 riprendono il mare su Fortuna per approdare a Ponza e Palmarola. Il secondo appuntamento è in programma per la fine del mese di luglio a bordo di Adriatica, il veliero di Syusy Blady e Patrizio Roversi, nel ventennale di Velisti per caso. Dal 2 al 5 giugno su Fortuna capitanata da Michelangelo Minellia, la ciurma di Exotique salperà dal porto di San Felice Circeo diretta alle Isole Pontine alla scoperta dei sentieri che si snodano tra colline a picco sul mare per ripercorrere le tappe storiche più importanti che hanno segnato le vicende di queste Isole. Un racconto da un punto di vista privilegiato, come quello offerto dal mare, e ulteriore tocco poetico affidato al collettivo noMade. Partenza il 2 giugno dal porto del Circeo, con la prua diretta a Ponza, per gettare l’ancora nella tarda mattinata in una delle sue meravigliose calette. Lo sbarco è previsto nella Zona Confinaria. Appuntamento con La Passeggiata Poetica curata del Centro Studi e Documentazione Isole Ponziane. Dal porto borbonico ci si addentra subito nei vicoli, si lambiscono le costruzioni più antiche, quelle a cui è legata la nascita della comunità ponzese nel 1700. Si rivive la storia della colonia confinaria istituita dal regime fascista tra il 1928 e il 1939. Si entra fin dentro le Antiche Cantine Migliaccio, che sono parte di questa storia pluricentenaria e si prosegue fino ad arrivare a Chiaia di Luna, panorama mozzafiato e colori intensi nell’attesa del tramonto. Il 3 giugno è la volta de La Passeggiata Poetica a Punta Fieno, lungo uno dei sentieri più suggestivi dell’isola che dal porto sale in cima al Monte Guardia per poi scendere verso la vallata del Fieno tra cantine e filari di vite, immersi in un paesaggio bucolico in compagnia della performance di narrazione partecipativa “L’Altro Passo” a cura del collettivo noMade. A Punta Fieno per chi vorrà si consiglia un “bel tuffo a mare” prima di risalire a bordo e godersi il tramonto in relax cullati dalle onde. Il 4 giugno si raggiunge l’Isola di Palmarola, per una esplorazione a vela caletta dopo caletta circumnavigando l’intera isola, celebre per i suoi fondali cristallini. La Baia di Cala Francese fornirà ai naviganti un approdo tranquillo per lo sbarco a terra, da cui salire fino al faraglione dove si erge la Cappella dedicata a San Silverio, costruita dai ponzesi nei primi del 1800, in luogo contemplativo e a tratti mistico che rimane impresso nella memoria.

Il 5 giugno è la volta di Zannone della sua natura selvaggia. L’isola fa parte del Parco Nazionale del Circeo. L’iniziativa è realizzata dall’APS Exotique con il patrocinio del Comune di Ponza. Il programma è stato realizzato in collaborazione con Rosanna Conte del Centro Studi e Documentazione Isole Ponziane-APS con l’intento di valorizzare gli aspetti storico culturali e naturalistici più rilevanti che caratterizzano le isole ponziane, secondo una narrazione trasversale e multidisciplinare fuori dagli schemi ordinari.

Per chi volesse raggiungere l’isola autonomamente e partecipare alle attività in programma sono disponibili collegamenti giornalieri da Formia e San Felice Circeo.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria.

PROGRAMMA VELEGGIATE POETICHE

2/6 Ponza

ore 9:00 – Imbarco dal porto del Circeo e arrivo a Ponza nella tarda mattinata;

ore 16:00 – Passeggiata Poetica della Zona Confinaria tra racconti e testimonianze che hanno segnato la storia di Ponza dal 1700 ad oggi;

ore 17:00 – Degustazione dei vini delle Antiche Cantine Migliaccio e incontro con il produttore;

ore 19:00 – Tramonto a Chiaia di Luna e cena a bordo per goderci la notte in rada sotto le stelle.

3/6 Ponza

ore 8:30 – Passeggiata Poetica a Punta Fieno con la performance partecipativa di narrazione “L’Altro Passo” a cura del collettivo noMade;

ore 16:00 – Veleggiata fino al tramonto alla scoperta delle baie ponzesi;

ore 20:00 – Cena a bordo e visita al paese.

4/6 Palmarola

ore 10:00 – Veleggiata da Ponza a Palmarola alla scoperta dei fondali cristallini che la caratterizzano;

ore 16:00 – Passeggiata Poetica alla Chiesetta di San Silverio sulla Baia di Cala Francese;

ore 20:00 – Cena a bordo e notte in rada sotto le stelle.

5/6 Zannone

ore 10:00 – Veleggiata verso l’isola di Zannone e visita ad uno degli ambienti del Parco Nazionale del Circeo

ore 15:00 – Veleggiata verso il Circeo dove approderemo entro le 19.

PROGRAMMA COMPLETO PASSEGGIATE E VELEGGIATE POETICHE 2022:

Veroli (FR) 21 maggio 2022

Passeggiata Poetica alle Sorgenti di Capo Fiume con la performance “Voce Nuda” di Pamela Chantal Alessandrini

Monte San Giovanni Campano (FR) 22 maggio 2022

Passeggiata Poetica al castello di Monte San Giovanni Campano con il concerto “Riflessioni Sonore” di Stefano Malatesta e Francesco Luzzio

Bassiano (LT) 28 maggio 2022

Passeggiata Poetica dalla Sorgente del Rapiglio ai vicoli del centro storico di Bassiano con il concerto “dal forte piano al jazz” di Massimo Gentile

Sermoneta (LT) 29 maggio 2022

Passeggiata Poetica da Bassiano a Sermoneta sulle tracce degli antichi cammini dei Monti Lepini con il concerto di Filamistrocca

Isole Pontine dal 2 al 5 giugno 2022 (Ponza, Palmarola, Zannone)

Veleggiata Poetica alla scoperta delle Isole pontine con la performance partecipativa di narrazione “L’Altro Passo” a cura del collettivo noMade

San Felice Circeo (LT) 18 giugno 2022

Passeggiata Poetica dal centro storico di San Felice Circeo a Torre Paola con il concerto al tramonto di Francesco Mascio e Giovanni Imparato

Sabaudia (LT) 2 luglio 2022

Passeggiata Poetica nelle Zone Umide del Parco Nazionale del Circeo con lo spettacolo in parole e musica di Camillo de Felice “Di batteri buoni e di altre storie” con Elia Ciricillo

Terracina (LT) 16 luglio 2022

Passeggiata Poetica al Monumento Naturale Tempio di Giove Anxur con Vittorio Continelli e Massimo Gentile in “Discorso sul Mito”

Corsica dal 23 al 30 luglio 2022

Le Veleggiate Poetiche a bordo di Adriatica: Isola D’Elba– Capraia – Corsica (Riserva Naturale delle Isole Finocchiarola – Cap Corse – Saleccia)

San Felice Circeo (LT) 10 agosto 2022

Passeggiata Poetica al chiaro di luna al Faro di Capo Circeo con Fede Torre e Gianmarco Cucciola in “Multiplo di Tre”

Sabaudia (LT) 11 agosto 2022

Passeggiata Poetica al chiaro di luna in canoa sul Lago di Paola con il concerto nell’antico porto romano di Stefano Malatesta e Badarà Sek

San Felice Circeo (LT) 12 agosto 2022

Passeggiata Poetica al chiaro di luna al Fortino Napoleonico. Concerto di “Interiors” (Valerio Corzani e Erica Scherl).

Sabaudia (LT) 20 agosto 2022

Passeggiata Poetica nella Selva di Circe con “Sacajawea” concerto piano solo di Alessandra Celletti

San Felice Circeo (LT) 23 agosto 2022

Passeggiata Poetica alla Grotta delle Capre con l’installazione ” La grotta e l’origine dell’arte figurativa” a cura di Gianmaria De Luca

Sabaudia (LT) 24 agosto 2022

Passeggiata Poetica notturna sulla Duna Litoranea del Parco Nazionale del Circeo con “Visioni Sonore dalla Via Lattea” di Donato Dozzy

San Felice Circeo (LT) 25 agosto 2022

Passeggiata Poetica alla Villa dei Quattro Venti con Vittorio Continelli e Massimo Gentile in “Discorso sul Mito”

San Felice Circeo (LT) 26 agosto 2022

Passeggiata Poetica notturna a Torre Paola tra suggestioni e visioni con “Dirupo performance” a cura del Teatro Ko

Sabaudia (LT) 27 agosto 2022

Passeggiata Poetica notturna dei Quattro Laghi con “La Notte dei Sogni” a cura di Enten Hitti

San Felice Circeo (LT) 10 settembre 2022

Passeggiata Poetica dalle Crocette al Faro di Capo Circeo con il concerto della Circeo Music School Band

Isola di Ventotene (LT) 17 settembre 2022

Veleggiata Poetica alla scoperta di Ventotene con il concerto al tramonto “iSola” di Rachele Andrioli

Isola di Santo Stefano (LT) 18 settembre 2022

Veleggiata Poetica alla scoperta dell’Isola di Santo Stefano con il reading “Lettere dal carcere” a cura di Gianmarco Cucciolla

Bassiano e Sezze (LT) 24 settembre 2022

Passeggiata Poetica da Bassiano a Sezze lungo la via Antignana con lo spettacolo “Eneide XI” a cura di Matutateatro

Sezze e Sermoneta (LT) 25 settembre 2022

Passeggiata Poetica dal centro storico di Sezze alla Torre dell’Acquapuzza con il concerto “S.O.S.” (Segui l’Onda Sonora) di Vito Cardellicchio in canoa lungo il Fiume Cavata

Tivoli (RM) 1 ottobre 2022

Passeggiata Poetica da Villa Gregoriana ai vicoli suggestivi della Tivoli Medievale con il concerto di Stefano Scarfone

Tivoli (RM) 2 ottobre 2022

Passeggiata Poetica alla Riserva Naturale di Monte Catillo con la performance partecipativa di narrazione k “L’Altro Passo” a cura del collettivo noMade

Anagni (FR) 8 ottobre 2022

Passeggiata Poetica alla scoperta del simbolismo medievale della Città dei Papi con il concerto finale degli Apeiron Sax

Fiuggi (FR) 9 ottobre 2022

Passeggiata Poetica ai Castagneti di Fiuggi con la performance poetico-sensoriale “Incontro con Gea” a cura del collettivo noMade

Sonnino – Monte San Biagio (LT) 15 ottobre 2022

Passeggiata Poetica da Sonnino a Monte San Biagio lungo i tratturi della transumanza con lo spettacolo “Le Terre di Fontamara” a cura di Sinestesia Teatro

Pastena (FR) 22 e 23 ottobre

Passeggiata Poetica alle Grotte di Pastena con “Visioni Liquide” video installazione a cura di Massimo Zomparelli

Alatri e Veroli (FR) 29 ottobre 2022

Passeggiata Poetica attraverso millenni di spiritualità dalle Mura Megalitiche di Alatri alla Badia di San Sebastiano fino alla rocca di San Leucio con “Il cammino dei giusti” di Prima Prattica Ensemble Vocale

Collepardo (FR) 30 ottobre 2022

Passeggiata Poetica alla Valle dei Santi sulle tracce dei pastori tra cascate e rupi con “La Linea del Vento” concerto piano solo di Alessandro Deledda

Cori e Norma (LT) 5 novembre 2022

Passeggiata Poetica da Cori all’Antica Norba con i Musici Viatores in un cammino di musica e parole

Norma e Giardino di Ninfa (LT) 6 novembre 2022

Passeggiata Poetica dall’Antica Norba ai Giardini di Ninfa con il concerto “Chiare, fresche et dolci acque” a cura del Die Forelle Trio

Sabaudia (LT) 13 novembre 2022

Passeggiata Poetica alle Piscine della Verdesca con il “Concerto in Palude” piano solo di Francesco Taskayaliy

Veroli (FR) 26 novembre 2022

Passeggiata Poetica dai suggestivi vicoli di Veroli a Monte San Giacomo con il teatro di strada di “Chesse de’ Vergli”

Collepardo (FR) 27 novembre 2022

Passeggiata Poetica nella Selva d’Ecio sui passi di Monaci e Santi con il laboratorio di Teatro in Natura “Lucus in fabula” a cura di collettivo noMade

Roma (RM) 3 dicembre 2022

Passeggiata Poetica dall’Appia Antica ai Fori Imperiali nella Roma di Antonio Cederna tra passato e futuro di un grande progetto con l’intervento di Walter Tocci

Roma (RM) 4 dicembre 2022

Passeggiata Poetica dal Rione Monti all’Esquilino con “Visioni e Rioni” spettacolo di teatro diffuso a cura del collettivo noMade con la partecipazione di donpasta

Napoli 10-11 dicembre 2022

Programma tba

Opi/Pescasseroli/Pescina 17 e 18 dicembre 2022

Ciaspolate Poetiche seconda edizione.

Le Passeggiate Poetiche rispettano tutte le precauzioni per la tutela della salute pubblica atte prevenire la diffusione del coronavirus.

