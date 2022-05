Il ritorno dei Gazosa con il singolo ‘L’Italiano’: «Giochiamo con gli stereotipi»

La band romana che da giovanissimo raggiunse il successo virale torna con un nuovo brano dal titolo ‘L’Italiano’.

Correvano gli inizi Anni Duemila quando in radio spopolavano brani come Stai con me (Forever) e www.mipiacitu, vere e proprie hit di quando ancora si usavano la parole tormentone e hit parade. A firmare questi successi erano i giovanissimi Gazosa, band romana di adolescenti su cui scommesse l’intuito creativo di Caterina Caselli. Da allora, Jessica Morlacchi, Vincenzo Siani, Federico e Valentina Paciotti hanno preso strade diverse. Almeno fino a ora.

Il gruppo torna, infatti, con una formazione a tre (senza Jessica) e con il singolo L’Italiano, dal 29 aprile in radio e negli stori digitali per Jericho Records. Il brano è prodotto da Paolo e Celso Valli, quest’ultimo storico produttore multipremiato di grandi nomi della musica italiana. Ad accompagnare la traccia anche il videoclip ufficiale, con la regia di Valerio Matteu – produzione Ruggiero Film Production di Gennaro Ruggiero – e la partecipazione dell’attrice Angelica Loredana Anton.

Cover Singolo da Ufficio Stampa

“Maturando, ci siamo concessi la libertà di esprimere noi stessi fino in fondo”, raccontano i Gazosa. “Generi come il punk, lo stoner e il grunge sono diventate le nostre coordinate sonore che abbiamo fuso alla migliore tradizione del pop italiano. . L’Italiano è la giusta sintesi tra questi nostri riferimenti musicali. Nel testo abbiamo voluto giocare con tutti gli stereotipi dell’italianità come il fairplay, il buon cibo, il calcio e il grande cinema”

La reunion dei Gazosa: parola alla band

Ma come è nata la voglia di tornare a suonare e lavorare insieme? Ecco come ne parla il gruppo. “Nonostante la fine del progetto, la musica, ha continuato a unirci, a tal punto da portarci in sala prove per gemmare insieme di tanto in tanto. Abbiamo iniziato a pensare concretamente all’idea di una reunion in occasione del ventennale della nostra partecipazione al Festival di Sanremo del 2001”.

“Quindi nell’estate del 2021 ci siamo ritrovati in studio per dare forma alla nostra nuova identità musicale”, continuano i Gazosa – La musica fa parte del nostro DNA fin da quando eravamo piccolissimi. Per noi rappresenta condivisione, creatività e divertimento. La facciamo senza troppi pensieri e cercando di essere il più autentici possibili con l’intento di trasmettere positività a chi ci ascolta. Le nostre famiglie ci hanno sempre sostenuti e supportati in questa nostra ‘mission’, inoltre abbiamo avuto la fortuna di lavorare con dei grandissimi professionisti”.

Foto da Ufficio Stampa