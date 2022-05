Alice Robber, fuori l’EP ‘Dancing Sadness’: «Il mio invito a ballare via la tristezza»

Si intitola ‘Dancing Sadness’, l’EP di debutto di Alice Robber pubblicato per RADAR label & management. Un disco catartico, anticipato dal singolo ‘Keep on Dancing’. Il progetto nasce dall’esigenza dell’artista di liberarsi dal dolore.

Alice Robber parla di ‘Dancing Sadness’

‘Dancing Sadness’ rappresenta un viaggio attraverso le emozioni della stessa autrice, si passa dal dolore fisico a quello mentale, dalla mancanza di una persona amata all’immobilità data dai pensieri più bui. La forza di Alice Robber, però, oltre alla musica è la danza che studia sin da piccola. Il movimento che vince sulla staticità e la profondità della depressione.

Ecco come Alice Robber descrive il proprio EP:

Dancing Sadness è un invito a ballare via la tristezza, scrollarla di dosso per sentirsi liberati. Un inno alla forza interiore, alla capacità di reagire alle sensazioni più struggenti, fino a sentirsi catapultati in una festa in cui Disco Music e coreografie danno spazio alla leggerezza d’animo.

TRACKLIST: 01. The Life We Could Live / 02. Addiction / 03. Fever / 04. Keep On Dancing / 05. Endless / 06. Falling In The Deep.

Biografia

Alice Robber è il nome d’arte di Alice Pistoia, da sempre circondata dall’arte e dalla musica, lo strumento in cui ha intravisto la via per esprimere se stessa e il suo mondo interiore fin da giovanissima. Nella scrittura diretta e nelle sonorità indie-pop si intravedono rimandi alla brit music, definendo per l’ascoltatore un’atmosfera inconfondibile. Negli anni Alice si è esibita in noti locali della capitale inglese tra cui The Half Moon, O2 Academy Islington, mentre in Italia ha condiviso il palco con artisti come Fulminacci, Han, Fil bo Riva, Protopapa, Tatum Rush.

Foto: Ufficio Stampa Astarte Agency