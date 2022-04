Lovegang 126, ‘Signor Prefetto’ è il primo singolo del collettivo romano

Esce il 21 aprile 'Signor Prefetto', primo singolo della Lovegang 126, collettivo formato da Asp126, Franco 126, Ketama 126, Pretty Solero e Ugo Borghetti.

La Lovegang 126 si prepara a lasciare un segno nella scena musicale romana e nazionale. Il 2022 è infatti l’anno del primo singolo dei membri del noto collettivo romano al completo. ‘Signor Prefetto’ esce venerdì 21 aprile. Prodotto da Drone126 e Nino Brown, il brano mette insieme le penne (e le voci) di Asp126, Franco 126, Ketama 126, Pretty Solero e Ugo Borghetti.

‘Signor Prefetto’, il ritorno alle origini della Lovegang 126

Un singolo storico, perché è il primo pubblicato dalla Lovegang nel suo insieme, a testimonianza e come manifesto di musica indipendente, autoprodotta e strafottente. Lo dimostra il sound estremamente old school di ‘Signor Prefetto’, in cui i campionamenti jazz e mellow rendono semplice ai membri del collettivo il ritorno alle origini, al suono con cui hanno iniziato a muovere i primi passi musicali.

Cuore, sangue e sentimento nella Lovegang

‘Signor Prefetto’ è dunque una foto di gruppo: l’immagine in musica di una comitiva di amici cresciuti con la musica per diventare una famiglia. Il pezzo, cantato da cinque voci diverse, segue un flow liscio e coerente, nel quale le strofe di tutti concorrono a disegnare un rione che diventa mondo. Una generazione tra cuore, sangue e sentimento. Un singolo corale che fa sentire quanto sia l’amicizia il collante della Lovegang. Perché quando la cultura dominante è prepotenza e violenza, la contro-cultura è amore, è Lovegang, oltre il buonismo.

Separatamente, i membri della Lovegang 126 (126 sono gli scalini che collegano viale Glorioso a Via Dandolo, dove gli artisti si ritrovavano da ragazzi) negli ultimi anni fra trap e pop hanno portato un linguaggio fresco, immediato e autentico nelle classifiche di Spotify. ‘Signor Prefetto’ è solo il primo singolo, ma ne seguiranno altri.

Foto di Beatrice Chima via HF4