‘Ti spedisco in convento’, dal 17 aprile su Real Time la seconda stagione: le novità

Torna su Real Time dal 17 aprile in prima serata 'Ti spedisco in convento'. Tra le novità anche una nuova location. Ecco il cast.

Torna ‘Ti spedisco in convento’. Dopo il successo della prima stagione, in prima visione assoluta dal 17 aprile su Real Time in prima serata arrivano i nuovi episodi. A metà strada tra il classico docu-reality e l’esperimento sociale, ‘Ti spedisco in convento’ mostra cosa succede quando delle giovani ragazze trasgressive si trovano a vivere per un mese in un vero convento di suore seguendone scrupolosamente le regole e lo stile di vita.

‘Ti spedisco in convento’, le novità della seconda stagione e il cast

Tante le novità di questa seconda stagione di ‘Ti spedisco in convento’, a partire dalla location. Quest’anno saranno le suore della Congregazione delle Figlie del Divino Zelo nel convento Villa Santa Maria a Trani ad accogliere ed accompagnare le ragazze in questo nuovo cammino umano e spirituale. Qui troveremo: Suor Patrizia, la madre

superiora, Suor Carolina, originaria delle Filippine, una delle Consigliere della Congregazione. E ancora: Suor Laxmi, vice superiora, Suor Julinda, originaria dell’Albania e Suor Agnes.

Le ragazze

Nel loro soggiorno a Villa Santa Maria le ragazze avranno modo di conoscere e confrontarsi anche con Maria Lucia ed Ester, rispettivamente postulante e novizia della Congregazione, due giovani donne che hanno iniziato il percorso per prendere i voti e saranno uno specchio e un confronto per le ragazze.

Quest’anno le protagoniste di questa avventura saranno sei ragazze tra i 18 e i 23 anni, dallo spirito ribelle, amanti della vita mondana e tutte decisamente “social addicted”. Chiara, allegra e sopra le righe, ama gli eccessi, le feste, l’alcol e la vita senza regole; Nina, più schiva e diffidente, non sa ancora dare un senso alla sua vita. Le gemelle Ginevra e Beatrice, ribelli e seducenti, Ana Maria, irriverente e aggressiva ha abbandonato la scuola prima del diploma. Infine Nanda, giovanissima influencer la cui filosofia di vita è “100k followers valgono più di una laurea”.

Le regole del convento

Durante il mese di convivenza, le ragazze di ‘Ti spedisco in convento’ dovranno rispettare scrupolosamente le regole del Convento e saranno coinvolte in attività di volontariato: dalla consegna dei pacchi alle famiglie in difficoltà, al dopo-scuola ai bambini, dalla compagnia agli anziani fino all’esperienza estrema di entrare e vivere per un periodo in un convento di clausura.

Quali conseguenze avrà quest’ incontro tra due mondi così diversi tra loro? Si delineerà una reciproca empatia? Come ne usciranno le ragazze? Riusciranno a rinunciare ad alcool, ragazzi e social e sostituire queste attività con regole ben precise, orari e doveri da rispettare?

‘Ti spedisco in convento’ è un docu-reality in 5 puntate prodotto da Fremantle per Discovery Italia. Sarà disponibile su Real Time dal 17 aprile e in streaming su discovery+ dal 10 aprile. L’hashtag ufficiale è #TiSpediscoInConvento.

Foto: ufficio stampa MNcomm