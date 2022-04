Coez torna live con ‘Volare Tour’ e 14 sold out

Il 2 aprile Coez è tornato dal vivo con il nuovo tour dopo 2 anni di stop causa pandemia. Sono ben 14 le date già sold out.

Coez è di nuovo sul palco. Dopo due anni di pausa e di aperture ridotte a causa dell’emergenza sanitaria, l’artista ha dato il via al tour nei club. È partito il 2 aprile il ‘Volare Tour’ (prodotto da Vivo Concerti) dal LattePiù di Brescia, e il 4 aprile il cantautore si è esibito ai Magazzini Generali di Milano, registrando in entrambe le date il tutto esaurito. Inoltre, anche la seconda data milanese, in programma all’Alcatraz giovedì 7 aprile, è sold out.

Le due anime di Coez

Durante il live coesistono e si fondono le due anime di Coez. Con brani come ‘Wu-Tang’, ‘Ol’ Dirty’ e ‘Faccia

da rapina’ si salta, ma ci sono anche tracce più malinconiche e intime come ‘Come nelle canzoni’, ‘Occhi rossi’ e ‘Flow Easy’. Non mancano i pezzi ormai evergreen del cantautore, ‘È sempre bello’, ‘Le luci delle città’ e ‘La musica non c’è’.

Due venue per ogni tappa

Il tour prevede due venue differenti per tappa, un club piccolo e un club grande, sia per toccare anche i palchi dove il cantautore si è esibito agli inizi della sua carriera, sia per avere una tournèe più estesa nel tempo. In questo modo si permette ai lavoratori dello spettacolo di poter tornare a lavorare con più continuità dopo due anni di pausa.

“Questi live sono una boccata d’aria fresca dopo due anni di apnea, mi sento eccitato carico a mille e con un po’ di ansia, di quella buona, quella che ti fa distruggere il palco, voglio tornare fra le urla della gente, solo li mi

sento a casa” ha dichiarato Coez.

Le date del tour di Coez

Queste le prossime date live di Coez.

Giovedì 7 aprile 2022 | Milano @Alcatraz SOLD OUT

Mercoledì 13 aprile 2022 | Roncade (TV) @New Age SOLD OUT

Giovedì 14 aprile 2022 | Brescia @Gran Teatro Morato

Venerdì 15 aprile 2022 | Padova @Gran Teatro Geox

Martedì 19 aprile 2022 | Roma @Planet Roma (ex Alpheus) SOLD OUT

Mercoledì 20 aprile 2022 | Roma @Atlantico SOLD OUT

Giovedì 21 aprile 2022 | Roma @Atlantico

Domenica 24 aprile 2022 | Napoli @Duel Club SOLD OUT

Giovedì 28 aprile 2022 | Modugno (BA) @Demodè SOLD OUT

Venerdì 29 aprile 2022 | Maglie (LE) @Industrie Musicali

Martedì 3 maggio 2022 | Ravenna @Bronson Club SOLD OUT

Giovedì 5 maggio 2022 | Livorno @The Cage SOLD OUT

Sabato 7 maggio 2022 | Firenze @Viper SOLD OUT

Domenica 8 maggio 2022 | Firenze @Tuscany Hall

Martedì 10 maggio 2022 | Bologna @Estragon SOLD OUT

Giovedì 12 maggio 2022 | Parma @Campus Music Industry SOLD OUT

Sabato 14 maggio 2022 | Torino @Teatro Concordia

Domenica 15 maggio 2022 | Torino @Hiroshima Mon Amour SOLD OUT

I biglietti per tutte le date sono in vendita online su www.vivoconcerti.com e presso tutte le rivendite autorizzate.

Foto: Ufficio Stampa Wordsforyou