‘Meglio Nate che niente’, la commedia musicale di Disney+ con Phoebe di ‘Friends’

Disponibile su Disney+ dal 1° aprile 'Meglio Nate che niente', commedia musicale diretta da Tim Federle e che vede nel cast anche Lisa Kudrow.

‘Meglio Nate Che Niente’ è la commedia d’avventura con numeri musicali mozzafiato disponibile dal 1° aprile su Disney+. Nel cast anche Lisa Kudrow, la mitica Phoebe di ‘Friends’. Nel trailer è possibile ascoltare due nuove canzoni originali scritte per il film, ‘Big Time’, cantata da Rueby Wood, che interpreta Nate nel film, e ‘#GoAwf’, interpretata da Aria Brooks, che interpreta Libby, insieme a Rueby Wood.

Meglio Nate che niente, la trama

In ‘Meglio Nate Che Niente’, il tredicenne Nate Foster sogna con tutto se stesso Broadway. C’è solo un problema: non riesce nemmeno a ottenere una parte nella recita scolastica. Ma quando i suoi genitori lasciano la città, Nate e la sua migliore amica Libby vanno di nascosto nella Grande Mela per un’opportunità unica nella vita e per dimostrare a tutti che si sbagliano. Un incontro casuale con la zia Heidi, che Nate non vede da tempo, stravolge il suo viaggio. Insieme dovranno imparare che le più importanti avventure della vita sono grandi quanto i propri sogni. Basato sul pluripremiato romanzo.

Il cast

‘Meglio Nate Che Niente’ è interpretato da Aria Brooks, Joshua Bassett, Michelle Federer e, per la prima volta sullo schermo, Rueby Wood nel ruolo di Nate, con Norbert Leo Butz e Lisa Kudrow. Basato sul libro di Tim Federle, il film è stato adattato per lo schermo e diretto dallo stesso Tim Federle. Marc Platt e Adam Siegel sono i produttori del film, mentre Tim Federle e Pamela Thur sono gli executive producer.

La parola ai protagonisti

Nel corso della conferenza stampa mondiale hanno preso la parola il regista e gli interpreti. “È un sogno che si avvera!” ha dichiarato Tim Federle, che ha diretto la pellicola. “Da ragazzo ero un theater kid e quindi questo film racconta molto dei miei sogni d’infanzia ed è meraviglioso che sia diventato prima un libro e poi un film. Nella storia troviamo quindi moltissimo di me, ma l’ispirazione che mi ha portato a proporre questo film allo studio è stata una serie come High School Musical: The Musical: The Series, in cui i protagonisti sono dei ragazzi che sentivo vicini al personaggio di Nate”.

Rueby Wood, al suo debutto come attore, ha fatto sapere: “Ho fatto molti provini, è stato un processo lunghissimo, ma ho amato ogni momento di questa esperienza e alla fine quando ho ottenuto la parte ero al settimo cielo!”.

Nel cast, dicevamo, anche Lisa Kudrow nel ruolo della zia Heidi:

È stato bellissimo partecipare a questo film, ho amato ogni momento della lavorazione. Tutto è stato perfetto e l’atmosfera era molto gioiosa, ma al tempo stesso il regista sapeva esattamente cosa voleva. Il mio personaggio è stato molto ben scritto e non ho avuto problemi a interpretarlo perché era tutto così ben delineato da non richiedere mai spiegazioni o chiarimenti.

Foto: Disney Italia