‘Mamma e Figlia’ a ‘Pechino Express’, Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni: «Nessuna delle due voleva deludere l’altra»

Continua il viaggio di ‘Pechino Express’ lungo la Rotta dei Sultani e tra le coppie in gara è ora di conoscere meglio mamma e figlia.

Tra le coppie impegnate lungo La Rotta dei Sultani di Pechino Express ci sono anche Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni. Insieme sono la coppia ‘Mamma e Figlia’ il cui itinerario è anche un modo per conoscere lati meno noti l’una dell’altra. “Pechino mi ha fatto scoprire una nuova Sasha”, conferma Natasha. “Ed è stato interessante anche scoprire noi stesse nei momenti estremi: siamo toste”.

“Da mamma la vedevo sempre come una bambina da proteggere invece ho trovato una giovane donna determinata, molto coraggiosa e tosta”, continua la Stefanenko in merito alla figlia Sasha. Anzi è una vera trascinatrice! Per questo è stata una bellissima scoperta per tutte e due, credo”.

D’accordo con lei, la studentessa ventunenne Sasha aggiunge: “Sono felice di aver condiviso questo viaggio con mia madre. È una persona tosta ma ne ho visto anche tutta la determinazione e l’aspetto da mamma. Partecipare con lei è stato un pro perché mi ha legato veramente tanto anche se già eravamo molto legate. Ora non ci nascondiamo più nulla”.

“Ammetto che prima di partire ero convinta che avremmo litigato e ci sarebbero stati tanti contro… invece, devo dire che siamo state brave”, afferma ancora Sasha. “Se discutevamo era per un obiettivo e non fra di noi”.

“Abbiamo scoperto la forza, la tenacia e il coraggio”, aggiunge Natasha Stefanenko. “E ci trascinavamo fra di noi: nessuna delle due voleva deludere l’altra”. Ma come descriverebbero, a posteriori, l’avventura televisiva di coppia? “Stupenda, orrenda e unica”, dichiarano all’unisono. Pechino Express, produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia, è dal 10 marzo ogni giovedì su Sky Uno e in streaming su NOW.

Foto da Ufficio Stampa Sky