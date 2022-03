Annalisa live a Expo Dubai in attesa di nuova musica

Annalisa, ospite del Padiglione Italia, si è esibita a Expo Dubai con alcuni dei suoi successi e qualche cover come 'Imagine' di John Lennon: «La pace e la cooperazione tra i popoli costruisce soltanto bellezza».

È stato il Millennium Amphitheatre la cornice del live di Annalisa per Expo Dubai svoltosi il 29 marzo. La cantante è tornata sul palco ospite del Padiglione Italia per un concerto trasmesso anche in live streaming. In scaletta i suoi più grandi successi e qualche cover, come ‘Imagine’.

LEGGI ANCHE : >> Fred De Palma e Justin Quiles: esce il singolo ‘Romance’

Annalisa a Dubai: un messaggio di musica e pace

Proprio introducendo il brano di John Lennon, Annalisa ha spiegato:

Essere qui in questa situazione così bella, globale, cooperativa è un’occasione di poter dire con ancora più forza che l’unione, la pace e la cooperazione tra i popoli costruisce soltanto bellezza.

Dopo tanti mesi Annalisa a Dubai ha avuto modo di tornare a esibirsi per una platea. Si tratta di un primo passo verso l’avventura live che la aspetta in autunno. A ottobre infatti la cantautrice sarà impegnata nei club italiani per presentare i brani dell’ultimo disco ‘Nuda 10’, ma anche nuova musica che uscirà prossimamente.

Al lavoro sul nuovo album

Come riporta l’Ansa, infatti, Annalisa ha in serbo molte sorprese per i fan:

Sto lavorando a nuova musica già da mesi e tornerò dal vivo ufficialmente e sicuramente in questo autunno. In ottobre sarò nei club italiani e questo tour sarà legato alla nuova musica che uscirà, una sorta di presentazione a passi per entrare in maniera sempre più profonda nella storia di questo nuovo album, un nuovo progetto che prima o poi racconterò più nel dettaglio ma che sta prendendo una bellissima forma.

Le date di ‘Nuda 10 Club’

In attesa di ascoltare nuovo materiale, queste sono le date di ‘Nuda 10 Club’.

18 ottobre BOLOGNA Estragon (recupero dell’8 marzo 2022)

19 ottobre FIRENZE Viper (recupero del 10 marzo 2022)

21 ottobre ROMA Largo Venue (recupero del 18 marzo 2022)

22 ottobre MODUGNO (BA) Demodè (recupero del 19 marzo 2022)

24 ottobre POZZUOLI (NA) Duel Beat (recupero del 21 marzo 2022)

27 ottobre VENARIA REALE (TO) Teatro della Concordia (recupero del 14 marzo 2022 all’Hiroshima Mon Amour)

28 ottobre MILANO Fabrique (recupero del 7 marzo 2022)

30 ottobre PADOVA Hall (recupero del 15 marzo 2022)

Foto: Ufficio Stampa Warner Music Italy