‘Moon Knight’, tutto quello che c’è da sapere sulla serie Marvel di Disney+

Disponibile dal 30 marzo 'Moon Knight', la serie che vede protagonista Oscar Isaac nei panni di un uomo che scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità.

Arriverà il 30 marzo in esclusiva su Disney+ l’attesa serie Marvel Studios ‘Moon Knight’. Ecco tutto quello che c’è da sapere e che è emerso nel corso della conferenza stampa in streaming di presentazione.

LEGGI ANCHE : >> ‘L’era glaciale: le avventure di Buck’, dal 25 marzo su Disney+

Moon Knight, la trama

La serie segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto.

La parola ai protagonisti

A ricoprire il ruolo del protagonista è Oscar Isaac. Ecco che cosa ha dichiarato a proposito del suo lavoro in ‘Moon Knight’.

Sembrava l’opportunità giusta per fare qualcosa di completamente diverso con l’MCU e di concentrarsi sulla lotta interna di questo personaggio e usare l’iconografia egiziana e il genere dei supereroi per parlare del conflitto interiore che sta affrontando questa persona. Il punto di vista iniziale è quello di Steven Grant. Viviamo i fatti attraverso la sua pelle: lui non si rende conto di avere anche un lato comico e paradossale. In questo, Marvel ha fatto un lavoro eccellente coniungando azione e commedia, ma è un tipo di approccio diverso da ciò che abbiamo visto finora, perché Steven non è consapevole del suo lato diventente. Per me è stato davvero eccitante. Poi, abbiamo esplorato Marc, una sorta di oscuro vigilante reso speciale da questo “piccolo” uomo dal bizzarro accento inglese che nasconde dentro di sé.

In diverse scene l’attore ha dovuto recitare con se stesso, anche fisicamente. “Per prima cosa ho fatto assumere mio fratello, Michael Hernandez, per interpretare l’altro me stesso. Interpretava Steven o Marc, anche entrambi gli accenti. Quindi è stato davvero utile avere qualcuno simile a me con cui recitare” ha fatto sapere.

È invece Ethan Hawke a interpretare il villain della serie, ovvero Arthur Harrow. “Come antagonista, non posso essere pazzo perché è l’eroe a esserlo. Quindi devo essere un ‘pazzo sano di mente’ o avere una forza malevola sana di mente. E questo è stato un enigma interessante per capire come essere in sintonia con ciò che Oscar stava creando” ha dichiarato Hawke.

Il cast

‘Moon Knight’ vede protagonisti Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. Mohamed Diab e il team di Justin Benson & Aaron Moorhead hanno diretto gli episodi. Jeremy Slater è il capo sceneggiatore, mentre Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater e Oscar Isaac sono gli executive producer. Grant Curtis, Trevor Waterson e Rebecca Kirsch sono i co-executive producer.

Foto: Disney Italia