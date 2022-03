Anitta da record: ‘Envolver’ in cima alla Global Chart Spotify

Con il singolo 'Envolver' Anitta diventa la prima artista brasiliana a raggiungere la top 5 Global di Spotify con un singolo solista.

Anitta spopola in tutto il mondo con ‘Envolver’. Il brano è ormai una hit virale e streaming ovunque. Il trend è iniziato con un video che ha pubblicato la superstar brasiliana a una festa di Carnevale di fine febbraio. Nella clip Anitta esegue una coreografia che online ha preso il nome di ‘El pasito di Anitta’.

Anitta e la #Envolverchallenge

Da lì è esplosa la #Envolverchallenge che ormai ha collezionato più di 2 miliardi di visualizzazioni su TikTok e oltre 800mila creazioni dagli utenti. Non solo: il brano segna un nuovo record nella carriera di Anitta. La cantante diventa infatti la prima artista brasiliana a raggiungere la top 10 Global di Spotify con un singolo solista.

Superata persino Shakira: Anitta diventa l’artista femminile latina con più ingressi nella Spotify Global Chart.

Il successo di ‘Envolver’ di Anitta

I numeri del successo di ‘Envolver’ di Anitta sono davvero impressionanti. #1 nella Global Chart Spotify, prima artista brasiliana nella storia a raggiungere questo risultato. 175 milioni di streams per ‘Envolver’ nel mondo, 24,1 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e 90 milioni di views.

Un successo che corre anche su TikTok: 3,7 miliardi di views in totale, 1,2 miliardi di views per ‘Envolver‘. E ancora: 400 milioni di views per la #Envolverchallenge e top 5 in Viral Chart TikTok.

La carriera

Anitta, pseudonimo di Larissa de Macedo Machado è una cantante, attrice e ballerina brasiliana. Dal 2012 è legata alla Warner Music Group. In quell’anno viene notata per via del suo singolo ‘Meiga e abusada’.

Da allora ha pubblicato quattro album, il quinto è previsto per aprile 2022, e ottenuto un notevole successo internazionale con molti dei suoi singoli. Nella sua carriera, l’artista ha collaborato con artisti come Madonna, Major Lazer, Maluma, Ricky Martin, Alok e Ludmilla. Oltre al suo portoghese nativo, Anitta ha inciso musica anche in inglese, spagnolo e italiano.

Foto: Ufficio Stampa Warner Music Italy