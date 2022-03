Shazam lancia ‘Concert Discovery’, la funzione per scoprire i concerti vicino a casa

Shazam presenta 'Concert Discovery', la funzione che permette di conoscere i concerti dell'artista preferito vicino a casa e aumentare la visibilità degli artisti stessi.

Da oggi Shazam non è in grado di dirci solamente quale brano stiamo ascoltando, ma anche quali sono i concerti nelle vicinanze. La celebre app ha lanciato una serie di funzioni dedicate ai concerti, rendendo agevole per gli utenti scoprire i prossimi spettacoli di musica dal vivo e aumentare la visibilità degli artisti.

Come funziona ‘Concert Discovery’

Shazammando una canzone gli utenti possono trovare informazioni sui concerti e biglietti in vendita per i prossimi spettacoli dell’artista ricercato nelle vicinanze. Possono anche navigare nella pagina Artista di Shazam per scoprire date, orari e luoghi dei prossimi spettacoli dal vivo. E inoltre selezionare il concerto per visualizzare ulteriori informazioni sul tour, condividere i dettagli dello spettacolo e aggiungere eventi al loro calendario personale. L’intera esperienza è scorrevole e sicura.

“Shazam ha una lunga storia di innovazione nella scoperta della musica e nel mettere in contatto artisti e fan” ha affermato Oliver Schusser, Vice Presidente di Apple Music e Beats. “Con la ripresa della musica dal vivo, siamo entusiasti di dare agli utenti di Shazam l’accesso ai concerti e portare ancora più visibilità agli artisti”.

Le nuove funzioni di Shazam utilizzano le informazioni sui concerti ottenute da Bandsintown. Per chi non la conoscesse è la piattaforma di fama mondiale per la segnalazione di eventi e la scoperta di artisti al servizio di oltre 68 milioni di appassionati di musica e 560.000 artisti, manager, etichette e agenti di booking.

“Con il ritorno della musica dal vivo, abbiamo l’obiettivo di aiutare gli artisti a ottenere più visibilità per i loro spettacoli” ha dichiarato Fabrice Sergent, managing partner di Bandsintown. “La richiesta crescente da parte dei fan desiderosi di tornare ai concerti viene soddisfatta da un numero di spettacoli senza precedenti”.

Il successo di Shazam

Shazam conta oltre 225 milioni di utenti attivi mensili, con più di 1 miliardo di riconoscimenti di canzoni al mese e oltre 50 miliardi totali dalla sua nascita. Gli artisti, i fan e l’industria musicale globale seguono l’ampia varietà di classifiche di Shazam, che anticipano sia le prime tendenze musicali che quelle globali. Le previsioni annuali di Shazam offrono anche una discreta indicazione su quali artisti hanno il potenziale per sfondare.

Foto: Shutterstock