‘L’era glaciale: le avventure di Buck’, dal 25 marzo su Disney+

Dal 25 marzo in esclusiva su Disney+ il nuovo capitolo della famosa franchise di successo.

‘L’era glaciale: le avventure di Buck’ è il nuovo capitolo della famosa franchise di successo in arrivo in Italia il 25 marzo in esclusiva su Disney+. In questo nuovo film animato, Claudio Bisio tornerà a prestare la sua voce al simpatico bradipo Sid, mentre Leo Gullotta doppierà nuovamente il mammut Manny. Al cast dei doppiatori si uniscono Germano Gentile e Lucia Ocone che daranno voce rispettivamente ai personaggi di Orson e Zee.

LEGGI ANCHE : >> ‘No Exit’, tutto sul nuovo thriller Disney+

L’era glaciale: le avventure di Buck, la trama

‘L’era glaciale: le avventure di Buck’ continua le esilaranti avventure dei mammiferi preistorici più amati dal pubblico. Desiderosi di un po’ di indipendenza dalla loro sorella maggiore Ellie, i fratelli opossum in cerca di emozioni, Crash e Eddie, partono alla ricerca di un posto tutto loro, ma si trovano rapidamente intrappolati in un’enorme caverna sotterranea. Vengono salvati da Buck, il furetto con un occhio solo, amante dell’avventura e della caccia ai dinosauri e insieme dovranno affrontare gli indisciplinati dinosauri che popolano il Mondo Perduto.

La parola ai protagonisti

I protagonisti hanno presentato ‘L’era glaciale: le avventure di Buck’ in una conferenza stampa virtuale. Presenti John Donkin (regista), Lori Forte (Executive Producer), Simon Pegg (voce originale di Buck) e Justina Machado (voce originale di Zee). Quest’ultima ha dichiarato: “Devo dire che è stato davvero emozionante e divertente. Sono fiera di aver prestato la mia voce a un personaggio così forte, una sorta di ‘social warrior’; Zee è molto razionale e ha tutte queste caratteristiche che è stato bellissimo descrivere con le mie battute. Mi sono divertita davvero”.

Simon Pegg doppia il personaggio di Buck:

Mi sono permesso di dire a Lori Forte che forse Buck avrebbe meritato una storia tutta sua. La cosa grandiosa del franchise de L’era glaciale è proprio questa: ha così tanti personaggi favolosi che creano un universo cinematografico unico. Si tratta di un mondo animato che ben si presta a un’espansione come questa. L’Era Glaciale: Le Avventure di Buck è un modo adorabile per dedicare il giusto tempo e spazio non solo al mio personaggio, ma anche a Crash, Eddie e Zee, tutti elementi che vanno ad aggiungersi a questo favoloso gruppo.

La parola è poi passata al regista John Donkin e all’executive producer Lori Forte. Queste le parole di Forte:

Beh, ho praticamente vissuto nell’ “era glaciale” in questi ultimi 20 anni. Ho convissuto con queste tigri dai denti a sciabola, con mammut, opossum e donnole. Era necessaria un’estensione del progetto, un approfondimento che ci avrebbe permesso di conoscere meglio personaggi introdotti nei film procedenti. Abbiamo subito pensato a Buck, analizzando L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri. Si tratta di un protagonista adorabile, eccentrico, stravagante, gioioso e avventuroso, e Simon ha dato vita a tutto questo per noi con la sua voce.

Il regista John Donkin ha chiosato: “Cosa aggiungere a quanto già detto da Lori? Penso che questo film ci permetta di approfondire Buck e di introdurre il personaggio di Zee. C’è una storia tra loro e questo lo riveliamo nel corso del racconto. Espandere un universo è anche questo, scavare più a fondo“.

Foto: Disney Italia