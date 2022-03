Machine Gun Kelly, annunciata l’unica data italiana del ‘Mainstream Sellout Tour’

Machine Gun Kelly sarà in concerto il 27 settembre 2022 per l'unica data italiana del tour al Medionanum Forum di Milano. Info e biglietti.

Machine Gun Kelly arriva in Italia per un’unica data del suo ‘Mainstream Sellout Tour’. L’evento è previsto per il 27 settembre 2022 al Mediolanum Forum di Milano. Nel frattempo è previsto un esclusivo incontro con i fan in occasione dell’uscita del nuovo disco.

La data italiana di Machine Gun Kelly: i biglietti

Si torna a saltare sotto palco con Machine Gun Kelly. Il 27 settembre a Milano l’unica data italiana del tour. Special guest: Iann Dior e 44phantom. Biglietti disponibili tramite prevendita #MyLiveNation dalle ore 10:00 di mercoledì 23 marzo. La vendita generale inizierà venerdì 25 marzo alle ore 10:00.

I prezzi

Golden Circle: € 55 + diritto di prevendita

Parterre in piedi: € 37,00 + diritto di prevendita

Primo Settore numerato: € 55,00 + diritto di prevendita

Secondo Settore numerato: € 37,00 + diritto di prevendita

Terzo Settore numerato: € 30,00 + diritto di prevendita

Premium Mainstream Sellout Vip Lounge Package: € 310 + diritto di

prevendita

Mainstream Sellout Vip Lounge Package: € 255 + diritto di prevendita

Ga Early Entry Package: € 160 + diritto di prevendita

Gold Premium Ticket Package: € 150 + diritto di prevendita

L’evento con i fan

Come dicevamo, però, ben prima del concerto c’è un altro evento che attende i fan di Machine Gun Kelly. L’organizzazione è a cura di Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, e Virgin Records/ Universal Music Italia. La data da segnare sul calendario è mercoledì 30 marzo alle ore 19.00 (ora italiana). Sarà questa l’unica occasione per incontrare l’artista in vista dell’uscita del suo nuovo album, ‘mainstream sellout’, disponibile in tutto il mondo a partire da venerdì 25 marzo 2022.

Come “incontrare” Machine Gun Kelly

L’incontro avverrà online su Zoom e vi potranno assistere tutti coloro che pre-acquisteranno una copia di ‘mainstream sellout’ (album + evento) solo su Mondadoristore.it (Clicca QUI per tutti i dettagli).

Il 30 marzo, in diretta dallo studio di Radio Virgin – radio partner dell’evento – Andrea Rock si collegherà con Los Angeles e chiacchiererà con Machine Gun Kelly coinvolgendo alcuni fan che avranno l’opportunità di intervenire in tempo reale per porre la propria domanda a Machine Gun Kelly.

Il nuovo album

Nel disco di Machine Gun Kelly saranno presenti diverse collaborazioni: Gunna, Young Thug, Bring Me the Horizon, blackbear e iann dior. Ad anticipare il progetto sono i singoli ‘emo girl’ feat. Willow e ‘ay!’ in collaborazione con la leggenda del rap Lil’ Wayne.

La tracklist

1. born with horns

2. god save me

3. maybe feat. Bring Me The Horizon

4. drug dealer feat. Lil Wayne

5. wall of fame (Interlude)

6. mainstream sellout

7. make up sex feat. blackbear

8. emo girl feat. WILLOW

9. 5150

10. paper cuts (album version)

11. WW4

12. ay! feat. Lil Wayne

13. fake love don’t last feat. iann dior

14. die in california feat. Gunna & Young Thug

15. sid & nancy

16. twin flame

Foto: Kikapress