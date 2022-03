‘No Exit’, tutto sul nuovo thriller Disney+

‘No Exit’ è il thriller targato 20th Century Studios che ha debuttato il 25 febbraio come Hulu Original negli Stati Uniti in esclusiva su Hulu, e a livello internazionale come film originale su Star all’interno di Disney+ e su Star+ in America Latina.

In ‘No Exit’, Havana Rose Liu (‘Mayday’) debutta come protagonista nel ruolo di Darby, una giovane donna in viaggio per un’emergenza familiare. Bloccata da una bufera di neve, è costretta a trovare riparo in un’area di sosta autostradale con un gruppo di sconosciuti. Quando scopre una ragazza rapita in un furgone nel parcheggio, si lancia in una terrificante lotta tra la vita e la morte per scoprire chi sia il rapitore.

Il film è diretto da Damien Power (‘Killing Ground’), da una sceneggiatura di Andrew Barrer & Gabriel Ferrari basata sul romanzo di Taylor Adams del 2017, e prodotta dal vincitore del PGA Award Scott Frank. Nel cast di ‘No Exit’ troviamo Havana Rose Liu, Danny Ramirez, David Rysdah, Dale Dickey, Mila Harris e Dennis Haysbert.

Nel corso della conferenza stampa – in streaming – di presentazione, il regista Damien Power ha spiegato come abbia adattato il romanzo al film.

Beh, penso che la sceneggiatura che ho letto fosse già abbastanza fedele al romanzo. Tuttavia, ci sono alcuni elementi che pensavo potessimo prendere dal romanzo. L’opera di Taylor Adams aveva una trama fantastica incentrata sul personaggio di Darby: ha una posta in gioco alta, ha questi colpi di scena sorprendenti ed è in grado di trasformare questa ambientazione incredibile e ostile, non dimenticando mai lo scopo della protagonista, una sorta di timer onnipresente che ricorda al lettore/spettatore la presenza della bambina nel furgone.

Sui personaggi della pellicola ha inoltre aggiunto:

Questo non è un film su un personaggio o su personaggi che intraprendono un viaggio, crescono e cambiano. È davvero un film su come il vero personaggio (e la vera personalità) viene rivelato sotto pressione. E questo vale per ogni singolo individuo presente in quella stanza. No Exit chiede al pubblico di capire chi è il rapitore. Lo vediamo nella Darby di Havana Rose Liu: sta cercando di domandarsi “Chi sei?”. Chi sono davvero i personaggi quando questo accade? Chi sono ora? Chi sono quando la pressione sale a livelli che non si riesce a controllare?

Penso che sia un’esperienza molto umana. E, inoltre, per me, penso che il film parli in qualche modo di come le persone disperate a volte fanno cose terribili […]