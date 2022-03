Airbeat One Festival 2022, arriva l’evento con i DJ più acclamati: lineup e biglietti

Dal 6 al 10 luglio in Germania la 19° edizione di Airbeat One Festival con i più grandi DJ internazionali. Info e biglietti

Gli amanti della musica tutta da ballare non possono perdere l’appuntamento con l’Airbeat One Festival. L’evento, giunto alla 19° edizione, si terrà dal 6 al 10 luglio presso l’aeroporto di Neustadt-Glewe di Meclemburgo-Pomerania, in Germania. La location per l’occasione si trasformerà in un village tutto italiano con spettacolo pirotecnico di luci bianche, rosse e verdi. 6 i palchi: Maistage, Arena, Terminal, Gladiator, Maincircus e Second Stage.

Airbeat One Festival, la lineup

La lineup dell’Airbeat One Festival vede oltre 30 artisti presenti nella DJ Mag Top 100, tra cui: Afrojack, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Oliver Heldens, Steve Aoki. E ancora Timmy Trumpet! con DJ Snake, NERVO, Tiësto, Bass-jacker, Danny Avila, Mariana BO. Ci saranno anche Kygo, Marshmello, Vini Vici, W&W, Will Sparks e Yellow Claw. Neelix e the Ostblockschlampen presenteranno gli artisti tedeschi sul palco principale.

Il Terminal Stage ospiterà nomi come Fedde Le Grand, Lost Frequencies, il famoso duo di DJ olandesi e VIZE. E ancora Topic, Dillon Francis, e tanti altri.

Il Second Stage invece sarà dedicato all’Indian Spirit Festival, aprendo così le braccia a una ulteriore categoria di artisti.

Airbeat One Festival, i biglietti

I biglietti per l’Airbeat One Festival sono disponibili su tickets.airbeat-one.de. Il “Biglietto regolare 3 giorni – Weekend completo” è disponibile a 159,99 € + d.p. insieme al “3-Day VIP Full Week-end Pass” a 199,99 € + d.p.. Il VIP Gold Pass costa 1199 € + d.p. per 3 giorni. Il Pass Pre-Opening del mercoledì è disponibile a 34,99 € + d.p.. I biglietti giornalieri sono disponibili a partire da 79,99 € + d.p.. Attualmente, ci sono ancora posti disponibili su tutte le opzioni di campeggio. Grande novità di quest’anno è l’Easy Camping a partire da 1999,98 €, dove è pronta una tenda già piantata nell’area Nord.

Insomma, l’Airbeat One Festival si annuncia come uno dei maggiori eventi dedicati a tutti gli amanti della musica dance nelle sue molteplici declinazioni. Un’occasione imperdibile per scatenarsi al ritmo delle star più amate del pianeta e tornare sotto palco a far vibrare il corpo con l’energia della musica.

Foto: Anna Mohn per Airbeat One