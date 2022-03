Madonna alla conquista di TikTok con il remix di “Frozen”

Dopo essere diventato virale lo scorso anno grazie al remix del dj Sickick, "Frozen" di Madonna viene pubblicato oggi in una nuova versione con Fireboy DML. Ma i fan sono scettici.

Se persino Madonna mette gli occhi su TikTok allora la questione merita una riflessione approfondita. La Regina del Pop pubblica oggi, giovedì 3 marzo, un remix di “Frozen” in chiave trap. In realtà i frequentatori abituali della nota piattaforma lo conoscono già da un anno.

Perché il remix di “Frozen” di Madonna è diventato virale su TikTok

Tutto è iniziato nel marzo 2021, quando in un video apparso su TikTok ha fatto il proprio debutto una versione dell’iconico singolo di Madonna realizzata dal dj Sickick. La clip è diventata virale e con essa anche la canzone, al punto che a dicembre il remix è stato addirittura pubblicato sulle piattaforme streaming. Un’occasione troppo ghiotta per Madonna per provare a intercettare un pubblico nuovo, quello della Gen Z che ha decretato il successo di TikTok.

Madonna insegue TikTok

I risultati sembrano dare ragione alla signora Ciccone, considerato anche il fatto che recentemente un altro suo storico brano, “Material Girl”, sta spopolando tra gli utenti del sopracitato social. Così, all’età di 63 anni, Madonna decide di tornare in studio per realizzare un’ulteriore remix di “Frozen”. Questa volta alla produzione di Sickick si aggiunge lo zampino di Fireboy DML, nuova promessa dell’R’n’B.

Le critiche dei fan al remix di “Frozen”

Il risultato è una traccia da 2 minuti e 13 secondi (quella del 2021 durava 2 minuti esatti) che sta sollevando non poche critiche tra i fan storici della popstar. Questi non digeriscono il fatto che la propria beniamina, che per decenni ha intercettato prima degli altri le tendenze musicali, ora le insegua con l’unico fine di risultare ancora rilevante per il grande pubblico.

Quale futuro per le canzoni sui social?

Se negli ultimi anni l’industria discografica si è piegata alla logica della playlist di Spotify, il segnale lanciato da Madonna con TikTok mette la pulce nell’orecchio su quel che potrebbe avvenire e che in parte sta già avvenendo. I brani sono destinati a diventare mera colonna sonora (sempre più breve) di clip a uso e consumo di challenge e trend social?

24 anni fa il capolavoro di Madonna

Ai posteri l’ardua sentenza. Nel frattempo fa sorridere il fatto che il remix trap di “Frozen” arrivi proprio nel giorno in cui, 24 anni fa, il brano – della durata di poco più di 6 minuti – debuttava sul mercato statunitense. Non solo: il 3 marzo del 1998 arrivava nei negozi anche “Ray of Light”, da più parti acclamato come il capolavoro assoluto di Madonna.

La speranza è che questa mossa possa servire al pubblico di TikTok anche per scoprire il repertorio originale della popstar, e non solo quello manipolato all’evidente scopo di compiacerlo e accalappiarlo. Ma non è tutto: è in arrivo anche un videoclip per la versione 2022 di “Frozen” e – a quanto pare – altri remix del glorioso passato discografico della Ciccone.

