Ucraina, Davide Locatelli suona “Imagine” davanti al consolato di Milano

Il pianista Davide Locatelli ha improvvisato una performance di "Imagine" per lanciare un messaggio di pace contro ogni guerra

In momenti di tensione come quelli che il mondo sta vivendo in questo periodo, la musica può portare speranza e farci credere che forse non tutto è ancora perduto. O almeno questo è quel che si prova guardando la performance di Davide Locatelli. Il giovane pianista e compositore ha suonato “Imagine” davanti al consolato generale d’Ucraina a Milano.

La performance di Davide Locatelli

Un’esibizione improvvisata per Davide Locatelli, che ha deciso di suonare l’iconico brano di John Lennon diventato inno universale di pace. Un modo per lanciare un messaggio contro ogni forma di guerra ed esprimere attraverso la musica la propria solidarietà al popolo ucraino. Chi ha avuto la fortuna di assistere alla performance non ha potuto fare altro che fermarsi ad ascoltare quelle note, lasciarsi commuovere e applaudire l’artista.

LEGGI ANCHE : >> Davide Locatelli: «’This is Dave’, Davide a 360 gradi»

Chi è Davide Locatelli

Davide Locatelli, classe 1992, è un pianista e compositore italiano. Figlio d’arte, fin da piccolo inizia a studiare pianoforte: a 4 anni la sua prima lezione dal padre “Tati”, ex batterista dei Dalton e insegnante di musica. Nel 2012 si diploma al conservatorio L. Campiani di Mantova in pianoforte.

L’8 maggio 2011 esce ‘’Tunnel’’, primo album di inediti di Davide Locatelli, seguito il 20 marzo 2014 da ‘’Fly Away’’ secondo album di inediti. Nel 2013 e 2014 è per due anni di seguito in tournée negli Stati Uniti esibendosi in prestigiosi locali come il Blue Note di New York e il Dont Tell Mammas.

Il contratto con Sony Music

Nell’ottobre 2015 partecipa con successo alla terza edizione di “Tu si que Vales” su Canale 5, e nel gennaio 2016 esce “La vie en…rock” terzo album del pianista, primo album di cover che hanno segnato la storia della musica rock. Nell’aprile 2018 firma il contratto con l’etichetta major Sony e nel giugno 2021 esce l’album “This is Dave”, che contiene cover e inediti.

Con il proprio progetto artistico Davide Locatelli vuole avvicinare anche i più giovani alla musica classica e al pianoforte. E a giudicare dalla risonanza che la sua ultima performance sta avendo, la missione è decisamente riuscita.

Foto: Beatrice Tunisi via Ufficio Stampa Parole e Dintorni