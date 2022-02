Elettra Lamborghini lancia il suo uovo di Pasqua: info e prezzi

Per la Pasqua 2022 arriva l'uovo di Elettra Lamborghini in due diversi formati e con sorprese brandizzate. Ecco tutto quello che c'è da sapere

Il must della Pasqua 2022, siamo pronti a scommettere, sarà l’uovo di Elettra Lamborghini. L’ereditiera infatti si butta nel goloso mondo dei dolci con una gradita sorpresa per tutti i suoi fan. Quest’anno la Pasqua vedrà la firma leopardata dell’amata cantante. Se l’anno scorso erano tutti impazziti per l’uovo di Chiara Ferragni, ora arriva la concorrenza della “twerking queen”.

Elettra Lamborghini regina della Pasqua 2022

Manco a dirlo l’uovo di Elettra Lamborghini ha una grafica maculata, tanto cara all’artista come sanno bene i suoi seguaci. La carta riprende invece i colori dell’arcobaleno. Un riferimento, probabilmente, all’amore universale, altro valore che la Lamborghini sostiene da sempre. Al di là del cioccolato, in questo caso al latte, che fa sempre felice il palato, c’è qualcosa da sapere anche sul contenuto dell’uovo.

Sorprese brandizzate

Le sorprese infatti sono brandizzate, e la stessa Lamborghini ha voltuo pensare personalmente a che cosa far trovare ai fan nell’uovo. Per l’occasione Elettra si è fatta raffigurare sulla confezione del dolce in versione cartone animato.

A proposito di questa iniziativa, la Lamborghini – come riporta il sito Webboh.it – ha così commentato:

Sono felice di partecipare a questo progetto perché l’uovo è un prodotto che piace ai bambini e tantissimi dei miei fans sono proprio loro. Inoltre i miei followers sanno che sono molto golosa di cioccolato! Quest’anno sarò la regina del cioccolato! Per una Pasqua al top!

Quanto costa l’uovo di Elettra Lamborghini

L’uovo di Pasqua di Elettra Lamborghini è prodotto da Walcor ed è disponibile in due formati: 150 grammi e 280 grammi. Quanto costa? Quello più piccolo 16,99 euro, mentre quello grande 19,99 euro. Nei negozi dovrebbe arrivare agli inizi di marzo, ma è già possibile acquistarlo tramite Amazon.

Così, dopo aver deliziato il Natale 2021 con il brano “A mezzanotte (Christmas Song)” Elettra Lamborghini è pronta a lasciare il segno anche per la Pasqua 2022 con un goloso uovo al cioccolato che farà felici grandi e piccini.

Foto: Kikapress