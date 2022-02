Spice Girls, reunion in vista per il Giubileo della Regina Elisabetta?

Le Spice Girls potrebbero riunirsi in occasione del Giubileo di Platino della Regina il prossimo 4 giugno. Le indiscrezioni parlano di un invito già fatto: ora sarebbe tutto nelle mani delle ragazze. Posh Spice compresa.

Una nuova reunion delle Spice Girls potrebbe essere dietro l’angolo. A quanto pare la girlband degli anni ’90 ha ricevuto l’invito per esibirsi allo show per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta del prossimo 4 giugno.

LEGGI ANCHE : >> Le Spice Girls diventano dei LEGO: ecco il set tributo

Spice Girls, reunion al completo per la Regina Elisabetta?

Ad organizzare l’evento è la BBC, che trasmetterà il grande spettacolo, e le 5 ragazze potrebbero tornare nuovamente sul palco tutte e 5. Inclusa Victoria Beckham, sì. Posh Spice nel 2019 aveva deciso di non unirsi alle amiche per il tour di quell’estate per dedicarsi ai propri impegni modaioli, ma questa volta è diverso. Come si può dire di no alla Regina Elisabetta? L’adorabile sovrana sta anche attraversando un momento delicato a causa del Covid, e il prossimo 4 giugno merita (esattamente come noi) di agitare il bacino al ritmo di “Spice Up Your Life” e ricevere una bella iniezione di “girl power”.

L’indiscrezione

A lanciare la clamorosa indiscrezione è il Sun, che fa sapere come l’invito sia stato fatto e che ora la palla passa direttamente nelle mani delle 5 artiste. La reunion delle Spice Girls darebbe sicuramente ancora più lustro a un evento già di per sé molto importante. Al concerto davanti a Buckingham Palace parteciperanno infatti alcune tra le star britanniche più amate.

Di nuovo sul palco

Non è la prima volta che si parla – nuovamente – di una reunion per le Spice Girls. D’altronde il tour del 2019, che interessò soltanto Regno Unito e Irlanda, si era rivelato un grande successo e nei mesi a venire si era parlato di nuovi concerti per la band. Certo poi è arrivata la pandemia, ma quando le acque si saranno finalmente calmate le ragazze vorrebbero tanto tornare sul palco per la gioia dei fan. O almeno così si dice. Nel frattempo non ci resta che sperare di vederle al cospetto della Regina nella formazione completa, come non accade dal 2012. Quell’anno le Spice Girls avevano regalato al mondo una performance memorabile in occasione dei giochi Olimpici di Londra. Sono passati 10 anni: è decisamente ora di replicare.

Foto: Kikapress