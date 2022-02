‘La Francigena e le vie del gusto in Tuscia’: trekking tra borghi e biodiversità

Da primavera 2022 cammini tra butteri e briganti lungo la via di raccordo d'Europa: la Via Francigena in Tuscia (VT).

Da marzo 2022 nasce un nuovo punto di riferimento per scoprire la Tuscia viterbese. Una Tuscia accessibile, un tratto di via Francigena riorganizzato con oltre 60 realtà riunite per la nuova DMO del centro Italia. È La Francigena e le vie del gusto in Tuscia – la più grande DMO della Tuscia Viterbese nel tratto di Via Francigena – che propone nuove idee di turismo.

Un progetto, con capofila il Comune di Acquapendente (VT), che integra digitale e patrimonio per dare nuovo respiro a un tratto di cammino unico al mondo e candidato bene UNESCO. A partire dall’organizzazione di un unico punto di riferimento online e smart con TusciApp Francigena per guidare il visitatore all’interno dei percorsi. La Francigena e le vie del gusto in Tuscia metterà per la prima volta in rete i punti di accoglienza del pellegrino. E darà inoltre vita anche alla prima rete di biblioteche del pellegrino che si snoderanno in ognuno dei comuni toccati dalla via Francigena.

La valorizzazione dei cammini si articolerà sia per i più sportivi, con Viterbo-Roma via Francigena in mountain-bike (115 km della Tuscia attraversando 1500 m di dislivello dal cuore di Roma passando attraverso Vetralla, Capranica con le torri di Orlando, Sutri con il suo Mitreo, l’anfiteatro e le necropoli etrusche, per arrivare infine a Monterosi), sia per gli amanti di un turismo più lento e meditativo con Storie di bici e di amicizia. Un laboratorio di scrittura che incontra la bellezza della via Francigena percorsa in bici attraverso itinerari destinati anche a turisti con disabilità, per creare una comunità consapevole e rendere il cammino accessibile a tutti.

La Francigena e le vie del gusto in Tuscia: I Love Francigena e il Bosco del Sasseto

L’attenzione sarà rivolta all’ambiente con I Love Francigena, in collaborazione con il liceo Buratti. Gli studenti e gli operatori si confronteranno sulla tutela ambientale, svolgendo azioni di raccolta di rifiuti e raccontando storie di Pellegrini e artigiani.

Spazio anche al folklore, alle rievocazioni, alla cultura e allo spettacolo dal vivo con Il bosco sulla Francigena, visita teatralizzata nel suggestivo Bosco del Sasseto.

Info, dettagli e prenotazioni su: dmofrancigenaegusto@gmail.com, tel 0761/304643, cell 348/5203954