Little Mix: dopo il tour una pausa dalla band

Con un messaggio via Twitter le Little Mix hanno annunciato quello che i fan già sospettavano da tempo. Dopo la fine del ‘Confetti Tour’ a maggio 2022, Perrie, Jade e Leigh-Anne si prenderanno una pausa dalla band.

LEGGI ANCHE >> Ed Sheeran e Elton John insieme con un singolo di Natale

“Sono stati 10 anni meravigliosi, una magica avventura no-stop. Sentiamo che è arrivato il momento giusto di prenderci una pausa, ricaricarci e lavorare ad altri progetti. Non potremo mai ringraziarvi abbastanza per tutto l’amore e l’infinito supporto, sin dal giorno 1. Vi amiamo tantissimo. Non ci stiamo sciogliendo. Le Little Mix sono qui per restare. Stiamo ancora pianificando per il futuro nuova musica, tour ed esibizioni. Insieme abbiamo così tanti ricordi, non vediamo l’ora di crearne altri. Siamo sorelle e possiamo sempre contare sull’appoggio reciproco, su quello vostro e dei nostri fan. Little Mix è per sempre“.