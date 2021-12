Olivia Rodrigo: è suo l’album più ascoltato su Spotify nel 2021

Il disco ha oltre 5 miliardi di stream

Olivia Rodrigo ha solo 18 anni, ma ha già battuto ogni record. Non solo è una delle artiste più nominate ai Grammy Awards (in 7 categorie!) ma il suo album di debutto, ‘Sour‘, è il più ascoltato a livello mondiale su Spotify.

LEGGI ANCHE >> Con Spotify Wrapped scopri la tua aura musicale: ecco come funziona

‘Sour‘, certificato oro in Italia, ha totalizzato in pochi mesi oltre 5 miliardi di stream solo sulla piattaforma Spotify, garantendosi, così, il titolo di più amato del 2021. Anche i singoli contenuti nel disco non se la sono passata male. Il primo, ‘Drivers License‘ (platino in Italia) è la canzone più ascoltata sulla piattaforma negli ultimi 12 mesi e anche ‘good 4 u‘, rilasciato la scorsa estate, appare tra le prime posizioni dei pezzi più suonati.

Tutte le 11 tracce contenute in ‘Sour’, inoltre, sono entrate nella top 30 di Billboard Hot 100, permettendo a Olivia Rodrigo di diventare la prima artista femminile a raggiungere questo importante traguardo.

LEGGI ANCHE >> Finalmente Spotify Wrapped: tutte le classifiche del 2021

Il prossimo 31 gennaio, a Los Angeles, la cantante parteciperà ai prestigiosi Grammy Awards, dove concorrerà nelle categorie principali tra cui Miglior canzone dell’anno, Miglior artista esordiente e Miglior album pop.