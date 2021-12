Adele: nel 2022 una residency a Las Vegas

L'ultima data sarà il 16 aprile 2022

Nonostante le smenite, ora è ufficiale. Adele avrà una residency a Las Vegas.

Dopo il clamoroso successo di ‘30‘, il nuovo attesissimo disco, la cantante sta vivendo un momento d’oro, culminato con la notizia della residency che avrà luogo al Colosseum del Caesars Palace.

Gli spettacoli si chiameranno ‘Weekends With Adele‘ e avranno la data numero uno il 21 gennaio 2022. Adele si esibirà in due spettacoli ogni fine settimana fino a domenica, 16 aprile 2022.

Queste le date in programma:

Gennaio: 21 –22 / 28-29

Febbraio: 4 – 5 / 11-12 / 25-26

Marzo 4 – 5 / 11-12 / 18-19 / 25-26

Aprile: 1-2 / 8-9/ 15-16

Anche se spaventata dal COVID, Adele non dice no alla musica dal vivo. Oltre alla residency a Las Vegas, infatti, terrà anche due date in estate nella sua Londra, ad Hyde Park.

Prima di lei tante altre star avevano ottenuto una residency a Las Vegas. Jennifer Lopez (per circa due anni), Lady Gaga e, ovviamente, Britney Spears.