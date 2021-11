Esce ‘The Legendary 1979 No Nukes Concerts’, il film del live di Bruce Springsteen & The E Street Band

«Queste sono le migliori performance e le migliori riprese dei leggendari anni Settanta vissuti dalla band»

Esce il 19 novembre The Legendary 1979 No Nukes Concerts di Bruce Springsteen & The E Street Band, con all’interno 10 performance inedite, registrate in occasione dell’evento MUSE, tenutosi risalenti al Madison Square Garden.

Realizzato da Thom Zimny, collaboratore storico di Springsteen, The Legendary 1979 No Nukes Concerts rappresenta una delle migliori performance di Bruce Springsteen, ed è anche uno dei pochi filmati che mantiene intatta la carica e l’esplosività delle esibizioni con la E Street Band.



I 90 minuti dell’imperdibile film contengono anche le versioni inedite di The River e Sherry Darling, le versioni live di Badlands, Born To Run, oltre alle cover di Rave On di Buddy Holly e una versione di Stay di Maurice Williams.

«La magia era nell’aria. L’energia sul palco e dalla folla era oltre misura e descrizione“, racconta Jon Kilik, che ha lavorato nella troupe televisiva dei concerti».

Le parole di Thom Zimny

«Alcuni anni fa ho iniziato a riesaminare gli archivi dei filmati delle apparizioni di Bruce e della Band ai concerti del No Nukes Tour del 1979 – dice. – Mi sono subito reso conto che queste erano le migliori performance e le migliori riprese dei leggendari anni Settanta vissuti dalla band, così mi sono impegnato a tirare fuori il pieno potenziale delle registrazioni. Avendo lavorato come principale regista e montatore di Bruce negli ultimi 20 anni, posso dire senza paura di smentite che questo film di novanta minuti appena rieditato, remixato e restaurato è il miglior standard possibile per Bruce e la Band durante uno dei loro più grandi periodi creativi».

Anche Tom Mackay, Presidente di Premium Content, divisione di Sony Music Entertainment, è orgoglioso dell’uscita:

«Siamo entusiasti di poter offrire al pubblico di tutto il mondo l’opportunità di assistere a queste esibizioni rivoluzionarie».

La setlist di ‘The Legendary 1979 No Nukes Concerts’

1. Prove It All Night

2. Badlands

3. The Promised Land

4. The River

5. Sherry Darling

6. Thunder Road

7. Jungleland

8. Rosalita Come Out Tonight

9. Born To Run

10. Stay

11. Detroit Medley

12. Quarter To Three

13. Rave On