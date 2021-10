Gigi Hadid e Zayn Malik: è finita (per colpa della madre di lei?)

Tutte le cause che hanno portato il loro amore al capolinea

L’amore tra la modella Gigi Hadid e Zayn Malik sarebbe finito. Ad aggiungere pepe alla faccenda c’è la causa: la mamma di lei, Yolanda, si sarebbe infiltrata nella loro casa, nonostante l’assenza della figlia. Ma andiamo con ordine.

Giovedì 28, su Twitter, il solitamente silenzioso cantante posta un comunicato dai toni molto seri:

Come sapete sono una persona molto riservata e ci tengo che, per il bene di mia figlia, (Khai, 13 mesi, ndr) le questioni familiari non vengano rese pubbliche in modo che tutti possano frugarvi e farle a pezzi. Per questo ho deciso che non parlerò della discussione avvenuta con una persona vicina alla mia compagna, che è entrata in casa nostra in sua assenza.

Le dichiarazioni di Yolanda non si sono fatte attendere. Secondo la mamma della top model, Zayn non avrebbe gradito il suo ingresso in casa, nonostante l’assenza della figlia (impegnata alla Fashion Week di Parigi), e le avrebbe rivolto parole molto pesanti, strattondandola contro un armadio e “causandole danni psicologici e fisici“.

La risposta di Zayn non si è fatta attendere.

Nego categoricamente di aver colpito Yolanda Hadid, e per il bene di mia figlia mi rifiuto di fornire ulteriori dettagli, e spero che Yolanda riconsidererà le sue false accuse e si sposterà verso la risoluzione di questi problemi familiari in privato.

Gigi Hadid e Zayn Malik: gli aggiornamenti

Nel frattempo il cantante sarebbe stato imputato a 4 capi d’accusa per aggressione e sarebbe anche stato obbligato a seguire un corso di gestione della rabbia e a partecipare a un programma per violenza domestica.

Gigi Hadid ha commentato la storiaccia tramite il suo ufficio stampa: