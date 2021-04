Caparezza, ‘La Scelta’ e l’uscita dalla «stasi»: il testo della canzone

Mi chiamo Marco, sento il gelo dei riflettori

Vorrei rimanerne fuori ma il mondo vuole che vada in tour

Entro in classifica perché la fama è cieca

Così cieca che in fondo non mi riguarda più

È un buon lavoro, incasso da molto

Vale come un disco d’oro in cassa da morto

Voglio fissare mio figlio, il tempo passa e m’accorgo

Che sto fissando un foglio tipo carta da forno

Ehi, sono Marco, new romantico

Sotto palco scompaio, puff come borotalco

Che guaio, bruciano il mio contratto

Ché il sound è cupo, rarefatto

Ho preparato un ritiro veloce

La mia famiglia è più importante di un giro di note

E questi parlano, parlano mentre io

Sto ricucendo la vita con un filo di voce

E non lascio lettere, niente rumore

Amo il mio silenzio e non comprendi quanto

Grazie per gli applausi ma ho scelto l’amore

Questa è la mia vita non dimenticarlo

E sono contento della scelta che ho fatto

Nemmeno un rimorso, nemmeno un rimpianto

Sì, sono contento, che bella scoperta

Non serve nient’altro che fare una scelta

Patetica, eroica, patetica, eroica, patetica, eroica

Questa è la mia vita non dimenticarlo

Patetica, eroica, patetica, eroica, patetica, eroica

Questa è la mia vita non dimenticarlo

Questa è la mia vita non dimenticarlo

O continuare gli accordi o game over

Guardare il mondo da sobri o in hangover

Mi dico giocati il jolly, per dove?

O Mark o Bee

Casa e famiglia o canzoni e le prove

O con i figli o tra i corni e le viole

Mi dico giocati il jolly, per dove?

O Mark o Bee