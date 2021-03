Dellai: ‘Io Sono Luca’ è al primo posto nella Viral 50 Italia di Spotify

I Dellai conquistano la prima posizione della Viral 50 Italia di Spotify con il brano 'Io sono Luca', presentato a Sanremo.

Dopo l’esibizione al Festival di Sanremo, i Dellai hanno conquistato la prima posizione della Viral 50 Italia di Spotify con il brano Io sono Luca. Io sono Luca è un brano che rispecchia tutti noi con le nostre paure e le sfide di tutti i giorni.

Il video musicale del brano è una storia originale diretta dal team di Creativite e ha per protagonisti i Dellai. Luca vive la sua vita da sempre all’interno di un carrello della spesa spinto dal fratello gemello Matteo. Luca dorme, mangia, si lava, suona la chitarra e cresce (in uno scenario ironico-surreale-buffo) all’interno di questo suo mondo/carrello spinto dal fratello Matteo e dai suoi amici. Il suo unico sogno, nato da piccolo dopo aver visto una pubblicità, è quello di trasformare il carrello con l’aiuto del fratello in un aereo. Per poter volare e sentirsi finalmente libero.

Dellai primi nella Viral 50 di Spotify, il video di Io Sono Luca

Gli Artisti, attraverso il carrello, hanno voluto raccontare la loro età e gli scudi e le protezioni che i giovani si creano. Soprattutto quando nella vita arrivano i veri problemi, problemi che per ognuno di loro possono essere montagne difficilmente valicabili.

«Ma se quel carrello viene spinto da qualcuno – spiega Matteo Dellai – in questo caso da un fratello, ecco che non si è più soli, non ci si sente più soli, c’è qualcuno con te che ti sostiene e sopporta le tue paure e ti aiuta a superare gli ostacoli che si vivono quotidianamente».

E poi c’è il sogno che ogni giovane vuole realizzare e avere il supporto di qualcuno che ti aiuta a realizzarlo è qualcosa di straordinario un vero miracolo, come quello che accadrà nel video, quando Matteo costruisce un paio d’ali per suo fratello e le aggancia al carello, poi lo porta in un teatro e con una proiezione gli regalerà la sensazione che potrà finalmente volare ed essere libero.