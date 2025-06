‘La Notte di Certe Notti’: un tuffo negli Anni ’90

L’evento dedica poi un’area alle organizzazioni come Ethicarei, We World e CMCC per promuovere temi come sostenibilità, diritti umani e inclusione. In collaborazione con Ontier, la Ligastreet sensibilizza il pubblico con stand e attività, riflettendo i valori di un’epoca che ha visto nascere movimenti per l’ambiente e la parità. A proposito di inclusione, poi, il foodtruck di PizzAut, progetto per ragazzi autistici, porta pizza e messaggi di integrazione.

Immagine da Ufficio Stampa