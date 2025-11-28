tellynonpiangere con l’orchestra
La Semifinale si è aperta con tellynonpiangere (squadra di Francesco Gabbani) che ha interpretato l’orchestra accanto è stato una versione emozionante A Te di Jovanotti.
Foto di Virginia Bettoja da Ufficio Stampa
tellynonpiangere nella seconda manche
Per la seconda manche, tellynonpiangere ha proposto Niente Panico di Ghali. A fine puntata, con la classifica cumulata delle due manche, eliminazione diretta per il giovane artista, risultato il meno televotato.
Foto di Virginia Bettoja da Ufficio Stampa
TOMASI con l’orchestra
TOMASI (nella squadra di Jake La Furia) ha affrontato con l’orchestra la poetica Anna e Marco di Lucio Dalla.
Foto di Virginia Bettoja da Ufficio Stampa
TOMASI nella seconda manche
Per la seconda manche, invece, TOMASI si è esibito sulle note di Story of My Life dei One Direction. Nel ballottaggio finale, con tre voti contro e uno a favore, il concorrente della squadra di Jake è stato eliminato.
Foto di Virginia Bettoja da Ufficio Stampa
eroCaddeo con l’orchestra
L’orchestra (guidato da Achille Lauro) ha accompagnato eroCaddeo in una trascinante versione della mega hit Viva La Vida dei Coldplay.
Foto di Virginia Bettoja da Ufficio Stampa
eroCaddeo nella seconda manche
Nella seconda manche, quindi, eroCaddeo ha proposto Vedrai, vedrai di Luigi Tenco.
Foto di Virginia Bettoja da Ufficio Stampa
rob con l’orchestra
Nella manche con l’orchestra, rob (squadra di Paola Iezzi) è stata intensissima con Decode dei Paramore e si è guadagnata la finale a Napoli risultando la più televotata.
Foto di Virginia Bettoja da Ufficio Stampa
DELIA con l’orchestra
DELIA (squadra di Jake La Furia) ha incantato insieme all’orchestra con una caldissima I pirati a Palermu di Otello Profazione nella versione di Rosa Balestrieri.
Foto di Virginia Bettoja da Ufficio Stampa
DELIA nella seconda manche
Ha quindi aperto la seconda manche con Sei bellissima di Loredana Bertè.
Foto di Virginia Bettoja da Ufficio Stampa
Irama ospite della Semifinale
Ospite della puntata è stato Irama che ha conquistato il pubblico dell’X Factor Arena con un medley composto da Ovunque sarai e dal nuovo singolo Senz’anima, entrato direttamente alla #1 e che lo porterà al suo primo, attesissimo, concerto allo Stadio San Siro l’11 giugno 2026.
Foto di Virginia Bettoja da Ufficio Stampa