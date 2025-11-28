Ospite della puntata è stato Irama che ha conquistato il pubblico dell’X Factor Arena con un medley composto da Ovunque sarai e dal nuovo singolo Senz’anima, entrato direttamente alla #1 e che lo porterà al suo primo, attesissimo, concerto allo Stadio San Siro l’11 giugno 2026.

Foto di Virginia Bettoja da Ufficio Stampa