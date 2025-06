In 54mila per la prima volta di Elisa a San Siro

Il suo primo concerto a San Siro sarà difficile se non impossibile da dimenticare per Elisa Toffoli, che ha portato tutto il suo immaginario artistico sul palco del tempio della musica milanese. Quello di mercoledì 18 giugno è stato più di un evento musicale grazie all’ambizioso progetto che l’artista ha promosso con la speranza che diventi un modello di sostenibilità dell’intero settore live e non solo. “È un onore per me, ma d’altra parte mi spiace perché vorrei fosse normale fare concerti in questo modo. Anzi, non vedo l’ora che possa essere consuetudine fare concerti che abbiamo attenzione alla sostenibilità”. Così Elisa alla vigilia del concerto.

Leggi qui l’articolo completo.

Foto da Ufficio Stampa