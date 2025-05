Dieci foto per ricordare Sebastião Salgado

Sebastião Salgado, tra i più grandi fotografi del nostro tempo, lascia un’eredità visiva che continua a ispirare. Il maestro è scomparso lo scorso venerdì 23 maggio, prima di poter visitare – come promesso – la sua ultima mostra in Italia, in corso al Mart di Rovereto (fino al 21 settembre) e al MUSE di Trento (fino all’11 gennaio 2026). Una promessa, quella fatta alle due istituzioni che ospitano il progetto Ghiacciai, che purtroppo non potrà essere mantenuta.

Curata da Lélia Wanick Salgado, la mostra presenta oltre 50 fotografie che catturano la bellezza fragile dei ghiacciai. Un tributo alla sua visione ecologica e poetica.

Foto Shutterstock