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Lucio Battisti tra la folla di ammiratori durante il Cantagiro a Recoaro Terme nel 1969, foto di Mimmo Dabbrescia
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Clint Eastwood in Piazza Duomo a Milano fotografato da Mimmo Dabbrescia nel 1971, stampa ai sali d’argento
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Ornella Vanoni con abito creato da Marina Lante della Rovere in una fotografia di Mimmo Dabbrescia del 1970
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Adriano Celentano, Festival di Sanremo, 1970. Foto di Mimmo Dabbrescia, stampa ai sali d'argento
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Fabrizio De André (Genova), 1969. Foto di Mimmo Dabbrescia, stampa ai sali d'argento
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Frank Zappa alle prove del concerto allo stadio Comunale (Bologna), 1973. Foto di Mimmo Dabbrescia, Vintage, stampa
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Johnny Hallyday con Sylvie Vartan, Franco Battiato e Dalida all’aeroporto, Mostra internazionale di musica leggera, Venezia 1969. Foto di Mimmo Dabbrescia
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Lucio Dalla in albergo durante il Festival (Sanremo), 1967. Foto di Mimmo Dabbrescia, Stampa ai sali d'argento (50x50 cm)
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