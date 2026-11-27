Il valore di un’immagine comincia dallo sguardo di chi la costruisce. È il punto che mi interessa nella videointervista ad Antonio Calbi, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Parigi, su Magnifica Humanitas di Matteo Basilé. La mostra porta dentro l’intelligenza artificiale una storia fatta di fotografie, incontri e memoria visiva. E riapre una questione che riguarda ogni linguaggio artistico: quanto dell’autore continuiamo a riconoscere nell’opera, anche quando cambiano gli strumenti.



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«Ti tocca Parigi», ricorda Calbi di aver detto a Basilé, chiamandolo dopo il suo arrivo alla direzione dell’Istituto. L’invito si inserisce in una programmazione che dedica alla fotografia più mostre ogni anno e un appuntamento in occasione di Paris Photo. L’artista ha risposto all’invito con un progetto pensato appositamente per gli spazi dell’Istituto. Magnifica Humanitas, curata da Calbi e Dominique Moulon, è visitabile all’Hôtel de Galliffet fino al 22 gennaio 2027. Istituto Italiano di Cultura di Parigi

Calbi collega questa scelta a una riflessione più ampia sui linguaggi della rappresentazione. Nell’intervista anticipa anche una futura mostra sull’atelier di Morandi fotografato da Gianni Berengo Gardin: un percorso che mette in rapporto autori, tecniche e modi di vedere.

Ritratto in bianco e nero dalla serie Magnifica Humanitas di Matteo Basilé

Antonio Calbi e lo sguardo che guida l’intelligenza artificiale

«Ciò che fa la differenza nel suo lavoro è lo sguardo», sottolinea il direttore. Basilé ha alimentato una base di dati con le proprie immagini. Il lavoro nasce quindi da un patrimonio fotografico personale, attraversato dalla conoscenza della storia dell’arte. In questa prospettiva, ogni volto generato conserva una relazione con quelli osservati e fotografati negli anni: la ricerca procede attraverso una memoria che viene interrogata, rielaborata e messa alla prova.

Calbi insiste sulla ripetizione delle richieste e sull’attenzione con cui l’artista torna a osservare il risultato. È un passaggio concreto, utile a capire dove si esercita la responsabilità dell’autore. Scegliere un’immagine significa riconoscere ciò che corrisponde alla propria ricerca, valutare un’alternativa, decidere quando continuare e quando fermarsi.

Le figure di Magnifica Humanitas sembrano arrivare, nelle parole del direttore, «da altri continenti, da altri pianeti», mentre guardano verso il futuro. Il percorso quasi interamente in bianco e nero restituisce questa tensione attraverso fotografie, film e installazioni. Le stampe su carta cotone, incise a mano, danno alle immagini anche una consistenza fisica: lo sguardo incontra una superficie, una traccia. Revenews Arts

La dimensione audiovisiva si sviluppa attraverso la collaborazione artistica con il compositore e performer MKDB (Marco Del Bene), che firma le musiche del film Magnifica Humanitas. La costruzione visiva di Basilé e la scrittura musicale di MKDB partecipano a un dialogo in cui i due linguaggi si influenzano reciprocamente. Il suono contribuisce alla dimensione emotiva dell’opera e introduce un tempo di ascolto. In questa relazione leggo un’estensione della ricerca sul ritratto: alla presenza del volto si aggiungono il ritmo e la durata dell’esperienza. Istituto Italiano di Cultura di Parigi

Calbi conclude parlando di un «genio che non è replicabile». È un’affermazione che riporta la discussione alla singolarità di un percorso. La parte più interessante della mostra sta proprio qui: nel modo in cui un archivio personale, una cultura visiva e una collaborazione musicale diventano scelte riconoscibili. Anche nell’immagine generata, l’autore resta responsabile di ciò che ci chiede di guardare.

Foto Credits Angelo Marinelli e Ufficio Stampa

Video Matteo Raffaelli.