Giovanni Ozzola partecipa ad Artissima 2026 esponendo nello spazio di Galleria Continua un trittico in cui natura umana e ambiente ridefiniscono la percezione del sé.

Tra le opere che Galleria Continua espone ad Artissima 2026 spicca, ad occupare un’intera parte, il trittico fotografico light and the inevitable urge to lean over the edge dell’artista di origini fiorentine Giovanni Ozzola. In tanti si fermano rapiti a osservarlo, per le dimensioni importanti, certo, ma soprattutto per la forza che l’orizzonte, la luce transeunte e l’ignoto da sempre esercitano sull’essere umano.

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Siamo nel punto esatto in cui l’umanità si deve necessariamente riconoscere infinitamente piccola di fronte a qualcosa di cui non vede la fine ma che vorrebbe indagare. Un orlo, un confine che, come le Sirene di Ulisse, seduce e invita ad andare oltre. Non caso, i primi riferimenti che vengono alla mente sono il mito (quelle Colonne d’Ercole considerati inattraversabili e, per questo, desiderabili) e la tradizione epica, ma anche – più vicino a noi – L’Infinito leopardiano. A conferma di un sentimento che attraversa secoli e geografie.

Così tra questa

immensità s’annega il pensier mio:

e il naufragar m’è dolce in questo mare

Nel suo triplice scatto, Ozzola inquadra l’orizzonte con tutte le sue suggestioni avendo come cornice un edificio abbandonato a Tenerife affacciato sull’oceano Atlantico. Tra cemento deteriorato, aperture prive di protezioni e un orizzonte che sembra non avere fine, l’artista individua un confine fisico ed esistenziale. Da una parte l’ombra di un luogo segnato dal tempo, dall’altra la luce che invita a spingersi verso ciò che ancora non conosciamo.

Giovanni Ozzola, light and the inevitable urge to lean over the edge, 2026 221 x 136 each Giclée Print on cotton paper, Dibond, frame / Foto Revenews

Paesaggio naturale e architettura abbandonata, artificiale e naturale non si contrappongono in modo statico o definitivo. Piuttosto convivono in un equilibrio instabile, nel quale la possibilità di oltrepassare una soglia si accompagna alla necessità di riconoscere ciò che ci ha formati.

L’intervista a Giovanni Ozzola

Come è nato questo trittico?

«Il lavoro nasce fondamentalmente da un incontro, una sorta di intuizione in un luogo che sorge all’interno di un quartiere abbastanza problematico. Questa torre, infatti, avrebbe dovuto essere abbattuta trent’anni fa. È, quindi, uno spazio che porta con sé tante storie che si percepiscono nell’ambiente e nella struttura stessa. È un grande grattacielo che si affaccia sull’orizzonte, sull’oceano Atlantico senza presenta barriere né protezioni.

Lassù il vento è forte e ci sono punti in cui il cemento è rotto e il pavimento manca. Quindi, è un luogo che mette di fronte a un limite e lo fa anche mentre cammini. Perché ti trovi continuamente in una parte della struttura che ti accoglie e ti sostiene, ma che potrebbe cedere. Quando si raggiungono gli ultimi piani, poi, si vede l’oceano con il suo orizzonte senza fine. È da questo contrasto che nasce l’opera».

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Il concetto di limite come possibilità di andare oltre ci arriva anche dal mito. Quanto è affascinante, oggi, il confine tra noto e ignoto?

«Per me è estremamente importante e lo viviamo tutti. Da una parte abbiamo un ignoto davanti a noi, che coincide con la realtà e con ciò che ci restituisce in base alle nostre azioni. Dall’altra, un ignoto interiore, profondo, che non conosciamo fino in fondo. In questo spazio di confine siamo continuamente sottoposti alla pressione di queste due tensioni. Credo che cercare di indagare e avvicinarsi a quell’orizzonte che si sposta continuamente sia una necessità che ognuno di noi deve affrontare.

Ciascuno rappresenta una possibilità per l’umanità, per quell’inconscio collettivo che condividiamo. Quando una persona affronta le proprie paure, o cerca di farlo, e prova ad avvicinarsi allo sconosciuto, compie un passo per sé, ma lo compie anche per tutti gli altri. È questa la grande differenza nel percorso di formazione di un individuo: quella tra chi segue gli altri e chi, invece, si pone delle domande».

Giovanni Ozzola, light and the inevitable urge to lean over the edge, 2026 221 x 136 each Giclée Print on cotton paper, Dibond, frame #1 / Foto Revenews Giovanni Ozzola, light and the inevitable urge to lean over the edge, 2026 221 x 136 each Giclée Print on cotton paper, Dibond, frame / Foto Revenews

In un’inquadratura statica, il mare e la luce raccontano una continua metamorfosi. Si tratta di un’alba o di un tramonto, oppure l’interpretazione è libera?

«Credo che una vera opera d’arte sussurri a ognuno di noi qualcosa di unico e speciale. È un tramonto, ma potrebbe essere percepito come un’alba, ed è assolutamente perfetto così. C’è effettivamente una frizione tra l’artificiale e il naturale, tra la luce e il buio, tra l’ignoto e il conosciuto, tra il dentro e il fuori dell’individuo. Credo che in questa tensione si manifesti il movimento di cui parlavi, questa trasformazione.

In questa oscillazione, ci sono il mare, il vento e la luce. È un momento in cui possiamo perderci e diventare indistinti, non sentirci più soli. Ugualmente, però, questo luogo richiama le nostre cicatrici e le nostre esperienze: ciò da cui spesso abbiamo bisogno di scappare, ma che ci protegge e contribuisce a definirci».

Guardando l’opera, viene quasi spontaneo immaginare il rumore del mare e dell’oceano. È come se l’immagine avesse una propria dimensione sonora.

«Credo che sia proprio questa sorta di oscillazione a generare una vibrazione. Per me, le opere d’arte sono una sorta di diapason: danno un la che continua a risuonare nel tempo. È sempre una grande emozione vedere opere che, dopo dieci, quindici o vent’anni, continuano a vibrare».

Giovanni Ozzola, light and the inevitable urge to lean over the edge, 2026 221 x 136 each Giclée Print on cotton paper, Dibond, frame / Foto Revenews

In un mondo iperpopolato e ipertecnologico, quanto è ancora importante il rapporto con la natura e la solitudine?

«È fondamentale, perché nella natura troviamo sempre una misura di noi stessi. Il paesaggio ci mette in relazione con un orizzonte infinito, nel quale possiamo anche perderci. Penso sempre al concetto tedesco di Stimmung, a questa idea di sentirsi attraverso ciò che ci circonda. Il paesaggio ci permette di acquisire una percezione e una consapevolezza di noi stessi e dello spazio che occupiamo.

Ancora una volta, si crea un movimento oscillatorio tra il diventare indistinti nel paesaggio e il ritrovare la percezione di sé. Credo che, nel profondo, sappiamo di essere parte di questo grande organismo che è la natura e abbiamo una percezione errata quando pensiamo di essere distanti da essa. In realtà ne facciamo parte e siamo noi ad allontanarci quando ci disconnettiamo, quando perdiamo il contatto con la nostra natura. È in quel momento che possiamo ritrovare la misura di noi stessi».

Perché proprio un trittico e non uno scatto singolo?

«In questo lavoro cerco di rappresentare un luogo che ha una storia e una propria essenza. Si manifesta una sorta di trinità laica, in cui convivono un luogo, uno spazio e una condizione. Come dicevo, è un’oscillazione tra il dentro e il fuori racchiusa in un unico momento. Sono tre momenti che costituiscono un tutto. Per me la complessità dell’immagine risiede proprio nello scarto tra questo orizzonte infinito e il luogo da cui vorremmo scappare. Eppure, allo stesso tempo, entrambi sono spazi che ci provocano una vertigine e dai quali sentiamo il bisogno di tornare all’altro.

Non potremmo vivere in un luogo così distrutto: abbiamo bisogno di quell’orizzonte. Ma, allo stesso tempo, se vivessimo soltanto nell’orizzonte, non saremmo più noi stessi. Il luogo artificiale abbandonato è un po’ come la scatola cranica, come il nostro corpo: uno spazio che ci protegge e che ci offre un luogo in cui esistere».

Quanto è importante il confronto con gli altri artisti in un contesto come Artissima?

«Il momento della mostra è sicuramente importante e queste occasioni di condivisione sono sempre interessanti. Ci conosciamo, costruiamo relazioni che non si esauriscono in un incontro occasionale, ma si sviluppano nel tempo, sia con i maestri sia con gli artisti della nostra generazione. È sempre estremamente affascinante creare legami e osservare come, a volte, ci si possa allontanare per poi tornare più vicini. Questo accade anche nel modo in cui percepiamo e realizziamo un’opera».

Foto PF per Revenews