Tecnologia, carta fotografica e supporto ai talenti emergenti: FUJIFILM Italia rinnova la partnership con MIA Photo Fair BNP Paribas 2026 tra premi dedicati ai giovani autori e installazioni sperimentali.

Dal 19 al 22 marzo 2026, negli spazi di Superstudio Più a Milano, torna MIA Photo Fair BNP Paribas, appuntamento di riferimento per la fotografia contemporanea. Tra i partner principali dell’edizione 2026 c’è FUJIFILM Italia, che conferma il proprio impegno nel sostenere la cultura dell’immagine attraverso tecnologia, stampa professionale e supporto concreto alle nuove generazioni di fotografi.

La collaborazione si traduce in un contributo diretto alla produzione di alcune opere esposte in fiera, nella fornitura del sistema Large Format GFX per shooting fotografici e nell’utilizzo di materiali di stampa professionali pensati per valorizzare la qualità dell’immagine contemporanea.

Blanca Isel Pumasupa Postigo – Soft Cage

Superstudio Photo Award: spazio ai giovani autori

Tra le iniziative sostenute da FUJIFILM Italia spicca il Superstudio Photo Award, dedicato a studenti tra i 18 e i 28 anni iscritti a istituti e accademie europee. Il premio rende omaggio all’eredità creativa di Oliviero Toscani e invita i giovani fotografi a confrontarsi con linguaggi visivi innovativi e sperimentali.

Attraverso una call internazionale conclusa a dicembre, sono state selezionate trentadue opere che verranno esposte durante la fiera. Il vincitore assoluto, scelto da una giuria tecnica insieme al voto del pubblico, avrà la possibilità di realizzare uno shooting negli spazi di Superstudio. Ovviamente utilizzando il sistema Large Format GFX100 II con ottiche GF, strumenti professionali noti per qualità e definizione.

FUJIFILM Italia curerà inoltre la stampa dei lavori selezionati su carta Fujicolor Crystal Archive Professional Velvet, caratterizzata da una finitura morbida e ricercata che valorizza la profondità delle immagini artistiche. «Mettere a disposizione dei giovani autori strumenti professionali di eccellenza è il modo più concreto per valorizzarne il talento e rafforzarne la visione», ha dichiarato Silvia Carapellese, Brand Ambassador & Content Marketing Specialist di FUJIFILM Italia.

The Portfolio Parade e la ricerca visiva internazionale

La partnership si estende anche a The Portfolio Parade, piattaforma curata da Erik Kessels e giunta alla terza edizione. Il progetto riunisce portfolio fotografici inediti provenienti da tutto il mondo. Si presenta inoltre come una mostra collettiva sperimentale, pensata per superare i formati espositivi tradizionali.

Le opere selezionate vengono presentate attraverso un’installazione non convenzionale che invita il pubblico a esplorare la fotografia in modo dinamico e immersivo. In questo contesto, FUJIFILM Italia ha curato la produzione delle stampe su carta FUJICOLOR Crystal Archive DPII nella finitura Lustre, scelta per l’equilibrio tra brillantezza e opacità e per la capacità di restituire colori intensi e contrasti equilibrati.

«Sostenere progetti come The Portfolio Parade significa valorizzare il dialogo tra arte e tecnologia», ha sottolineato Marika Gherardi, Marketing & Communication Manager Imaging Solution FUJIFILM Italia.

La stampa come esperienza fisica dell’immagine

Con questa collaborazione, FUJIFILM Italia rafforza il proprio ruolo nel panorama della fotografia contemporanea, promuovendo un dialogo tra innovazione tecnologica e dimensione tangibile dell’immagine. La filosofia dell’azienda si fonda sull’idea che la fotografia trovi il suo compimento nella stampa. Trasformare un file digitale in un oggetto fisico significa amplificare la profondità visiva e restituire all’immagine una presenza concreta.

Le opere esposte al MIA Photo Fair BNP Paribas 2026 saranno realizzate su carte fotografiche Original Photo Papers all’alogenuro d’argento. Tra queste FUJICOLOR Crystal Archive DPII Lustre e FUJICOLOR Crystal Archive Professional Velvet, supporti scelti per la fedeltà cromatica, la nitidezza e la durabilità nel tempo. Prodotte a Tilburg, nei Paesi Bassi, queste carte sono certificate FSC e rispondono a criteri di sostenibilità ambientale.

Foto preview: Alexa Gerdingh – Metamorphosis… into what?