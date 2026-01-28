Gli Scavi Scaligeri di Verona riaprono con ‘Winter Games!’, mostra fotografica dagli archivi LIFE (1936–1972) sugli sport invernali e l’immaginario del Novecento.

Dopo dieci anni di chiusura, il Centro Internazionale di Fotografia – Scavi Scaligeri riapre al pubblico e lo fa con una mostra speciale. Dal 20 febbraio al 2 giugno, infatti, gli spazi sotterranei nel cuore di Verona ospitano Winter Games! Gli sport invernali. Fotografie dagli archivi LIFE 1936–1972, progetto espositivo che guarda al Novecento attraverso l’obiettivo di uno dei magazine più influenti della storia del fotogiornalismo.

La mostra arriva in un momento simbolico per la città, inserendosi nel percorso verso Milano Cortina 2026, di cui Verona è protagonista. E segna appunto il ritorno degli Scavi Scaligeri come luogo vivo di produzione culturale e confronto internazionale. Si tratta di un progetto originale, concepito appositamente per questo spazio e per questa occasione, che porta a Verona circa cento fotografie provenienti dagli archivi LIFE, molte delle quali inedite.

Il punto di partenza sono gli sport invernali, ma il racconto va ben oltre la dimensione della competizione. Dalle Olimpiadi di Garmisch-Partenkirchen del 1936 a quelle di Sapporo del 1972, passando per la storica Cortina 1956, le immagini attraversano quasi quarant’anni di storia. Uno spaccato segnato da guerre, ricostruzioni, boom economico e tensioni geopolitiche. Lo sport diventa così lente privilegiata per osservare i cambiamenti della società occidentale.

Russian skiers Radija Eroschina and Ljubov Kozyreva competing in a cross-country event at the Winter Olympics. Cortina D’Ampezzo, Italy. Image by Frank Scherschel. © 1956. The Picture Collection LLC. All rights reserved.

Fondata nel 1936 da Henry Luce, LIFE ha rivoluzionato il giornalismo mettendo la fotografia al centro del racconto. Il suo obiettivo, infatti, ere «vedere la vita, vedere il mondo; essere testimoni oculari dei grandi eventi». Una filosofia che emerge chiaramente anche in questa mostra, dove il rigore documentario si intreccia con il senso dello spettacolo e con un’estremaattenzione all’estetica del gesto atletico.

Gli scatti in mostra

Le fotografie firmate da maestri come Alfred Eisenstaedt, George Silk, Ralph Crane e John Dominis restituiscono atleti colti come corpi in movimento, volti concentrati, figure sospese tra tensione e leggerezza. Sci alpino, bob, pattinaggio artistico diventano metafore visive di un mondo in trasformazione, raccontato attraverso equilibrio, velocità e sfida.

Accanto ai grandi eventi olimpici, LIFE dedica spazio anche alla dimensione quotidiana e popolare dello sport. Gli scatti svelano, infatti, vacanze in montagna, resort americani, nuove mode sciistiche e il nascere di un diverso rapporto con il tempo libero.

Il percorso espositivo è articolato in sei sezioni tematiche – Ice Lines, People, Experienced, Cortina 1956, Garmisch-Partenkirchen 1936 e Fun out of Life – che accompagnano il visitatore attraverso diversi livelli di lettura. Ma la visita rappresenta anche un’occasione rara per riscoprire gli Scavi Scaligeri, tornati accessibili dopo un lungo intervento di restauro. Con un unico biglietto è, infatti, possibile visitare sia la mostra sia l’area archeologica.

US Carol Heiss on ice during Winter Olympics. Squaw Valley, CA, USA. Image by Ralph Crane © 1960. The Picture Collection LLC. All rights reserved Winter Olympics. St. Moritz, Switzerland. Image by Walter Sanders © 1948. The Picture Collection LLC. All rights reserved

Ideata da Giuseppe Ceroni e curata da Simone Azzoni, l’esposizione è promossa dal Comune di Verona e fa parte del programma dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026.

Winter games! Gli sport invernali.

Fotografie dagli archivi LIFE 1936-1972

Centro Internazionale di Fotografia – Scavi Scaligeri

20 febbraio – 2 giugno 2026

Orari: da martedì a domenica: dalle 10.00 alle 19.00 / Ultimo ingresso 1 ora prima della chiusura

Lunedì chiuso (aperture straordinarie: 6 aprile, 1 giugno)

Immagini da Ufficio Stampa, crediti indicati / In copertina: 15-year-old skiing prodigy, Andrea Mead Lawrence, practicing for Winter Olympic – Series of photographs of Olympic skier Andrea Mead. Pico Peak, VT, USA. Image by George Silk. © 1947. The Picture Collection LLC. All rights reserved