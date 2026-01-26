La Galleria di 10·Corso·Como annuncia la mostra che racconta come l’Ovest americano sia diventato un’idea più che un luogo.
Dall’11 marzo al 7 aprile 2026 la Galleria di 10·Corso·Como ospita The New American West: Photography in Conversation, mostra che indaga la costruzione visiva, simbolica e culturale dell’American West attraverso quasi un secolo di fotografia. Co-curata da Alessio de’ Navasques, Howard Greenberg e Carrie Scott, l’esposizione mette in dialogo opere storiche e contemporanee in un racconto stratificato del West come territorio reale e, allo stesso tempo, spazio mentale e immaginario.
Al centro della mostra c’è la fotografia intesa come mezzo capace di generare immaginari. Le opere contemporanee di Maryam Eisler e Alexei Riboud entrano in conversazione diretta con fotografie iconiche di autori che hanno segnato la storia della fotografia americana e internazionale. Da Edward Weston e Paul Strand a Diane Arbus, Mary Ellen Mark, Robert Adams, Joel Meyerowitz, Lee Friedlander, Minor White. Fino a Allen Ginsberg e Wim Wenders.
Ne emerge un racconto non lineare, privo di una narrazione univoca, in cui l’American West appare come un’idea in costante trasformazione. Plasmata sostanzialmente da ambizione e disillusione come confermano le fotografie storiche, provenienti dall’archivio Greenberg, che risultano immagini capaci di influenzare lo sguardo contemporaneo.
Più recenti, invece, le opere di Eisler e Riboud, frutto di un viaggio compiuto nel 2024 attraverso Texas, New Mexico, Arizona e Utah. Pur lavorando fianco a fianco, i due artisti hanno scelto di non condividere le immagini durante il processo creativo, dando vita a risposte visive profondamente diverse. Eisler adotta uno sguardo cinematografico e intuitivo, carico di densità psicologica; Riboud privilegia una visione essenziale, architettonica e contemplativa.
Il West come domanda aperta
Accostate ai capolavori storici, le fotografie contemporanee ribadiscono la tesi centrale della mostra: l’American West come domanda ricorrente, continuamente riscritta da chi lo attraversa e lo osserva. Un paesaggio rarefatto e talvolta metafisico, raccontato tanto dai grandi maestri quanto da fotoreporter e autori meno noti, ma altrettanto incisivi.
Dopo le tappe alla sede newyorkese di Pierre Yovanovitch e a Sotheby’s Paris, la mostra arriva a Milano con un allestimento pensato appositamente per gli spazi di 10·Corso·Como. Il progetto si inserisce nel programma di MIA OFF, in collaborazione con MIA Photo Fair BNP Paribas, in calendario a Milano dal 19 al 22 marzo 2026 a Superstudiopiù.
The New American West: Photography in Conversation
Galleria 10·Corso·Como, Milano
Dall’11 marzo al 7 aprile 2026
Orari: tutti i giorni, 10.30 – 19.30
Ingresso libero
Immagini da Ufficio Stampa, crediti indicati / In copertina: Alexei Riboud Central El Paso. El Paso, Texas, USA, 2024. Image size 39.2 x 49 cm Paper size 46.2 x 56 cm. Pigment print on archival cotton rag. Courtesy of Howard Greenberg Gallery and the artist